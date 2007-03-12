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    «Атлетико» разгромил «Локомотив» со счетом 3:0

    Теги Локомотив Атлетико Лига Европы

    В 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» проиграл «Атлетико» (0:3).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Лига Европы

    1/8 финала

    Первые матчи

    Атлетико Испания – Локомотив Россия 3:0 (1:0, 2:0)
    Дата проведения
    8 марта, 21.00, «Ванда Метрополитано»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 22 Сауль, 2:0 – 47 Диего Коста, 3:0 – 90 Коке.
    АтлетикоВернер, Хуанфран, Хименес, Люка Эрнандес, Филипе Луис, Корреа (Торрес, 75), Парти, Сауль, Коке, Гризманн (Витоло, 67), Диего Коста (Гамейро, 75).
    ЛокомотивГильерме, Игнатьев (Лысов, 53), Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, Рыбус, Миранчук (Коломейцев, 71), Денисов, Фернандеш, Миранчук, Эдер.
    Предупреждения:
    Миранчук (34), Корреа (66), Сауль (84).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Статистика Лиги Европы

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