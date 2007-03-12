«Атлетико» разгромил «Локомотив» со счетом 3:0

В 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» проиграл «Атлетико» (0:3).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы
1/8 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 8 марта, 21.00, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
- 1:0 – 22 Сауль, 2:0 – 47 Диего Коста, 3:0 – 90 Коке.
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Атлетико –
Вернер, Хуанфран, Хименес, Люка Эрнандес, Филипе Луис, Корреа (Торрес, 75), Парти, Сауль, Коке, Гризманн (Витоло, 67), Диего Коста (Гамейро, 75).
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Локомотив –
Гильерме, Игнатьев (Лысов, 53), Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, Рыбус, Миранчук (Коломейцев, 71), Денисов, Фернандеш, Миранчук, Эдер.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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