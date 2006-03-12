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    Сергей Семак: «Хотелось бы вернуться в «ПСЖ» в качестве тренера»

    Теги ПСЖ Сергей Семак премьер-лига Россия лига 1 Франция Уфа

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак заявил, что был бы не против поработать в «ПСЖ».

    «Мне жаль, что пришлось так быстро покинуть «ПСЖ». Мне нравилась Франция, но из-за семейных обстоятельств и возможностей, которые мне обещали в российских клубах в то время, я принял решение вернуться на родину.

    В любом случае у меня остались только хорошие воспоминания о чемпионате Франции. Жаль, что уже не сыграю в нем.

    Где вижу себя через 5-10 лет? Возможно, вернусь в Париж (смеется). Хотелось бы в качестве тренера, но не против съездить туда и туристом»,- сказал Семак.

    Семак выступал за «ПСЖ» в 2005-2006 годах.

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