Сергей Семак: «Хотелось бы вернуться в «ПСЖ» в качестве тренера»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак заявил, что был бы не против поработать в «ПСЖ».

«Мне жаль, что пришлось так быстро покинуть «ПСЖ». Мне нравилась Франция, но из-за семейных обстоятельств и возможностей, которые мне обещали в российских клубах в то время, я принял решение вернуться на родину.

В любом случае у меня остались только хорошие воспоминания о чемпионате Франции. Жаль, что уже не сыграю в нем.

Где вижу себя через 5-10 лет? Возможно, вернусь в Париж (смеется). Хотелось бы в качестве тренера, но не против съездить туда и туристом»,- сказал Семак.

Семак выступал за «ПСЖ» в 2005-2006 годах.