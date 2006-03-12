Лига Европы. 1/8 финала. «Арсенал» победил «Милан», киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лацио»

В первых матчах 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» победил «Милан» (2:0), киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лацио» (2:2).
Лига Европы
1/8 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 8 марта, 21.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Доннарумма, Калабрия (Борини, 79), Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Биглия, Бонавентура, Сусо, Кутроне (Андре Силва, 69), Чалханоглу (Калинич, 62).
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Арсенал –
Оспина, Чемберс (Эль-Ненни, 85), Мустафи, Косьельни, Колашинац (Мэйтленд-Найлз, 62), Рэмзи, Джака, Озил (Холдинг, 80), Уилшер, Мхитарян, Уэлбек.
- Дата проведения
- 8 марта, 21.00, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Бюрки, Кастро, Папастатопулос, Топрак, Шмельцер, Вайгль, Дауд, Ройс, Гетце (Пулишич, 61), Шюррле, Батшуайи (Филипп, 61).
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Ред Булл –
Вальке, Лайнер, Рамальо, Чалета-Цар, Ульмер, Эдара (Ябо, 90), Самассеку, Бериша, Шлагер (Минамино, 73), Хван Хи Чхан (Гульбрандсен, 69), Дабур.
- Дата проведения
- 8 марта, 23.05, «Жозе Алваладе»
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Спортинг –
Руй Патрисиу, Ристовски, Коатес, Матье, Коэнтрау (Рубен Рибейру, 86), Фернандеш, Вильям Карвалью, Желсон Мартинш, Руис (Бруно Сезар, 79), Акунья (Батталья, 57), Монтеро.
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Виктория Пльзень –
Грушка, Ржезник, Гейда, Губник, Лимберски, Грошовски, Горшава, Петржела (Хоры, 62), Коларж (Коваржик, 75), Земан (Чермак, 82), Крменчик.
- Предупреждения:
- Батталья (62), Горшава (66), Коатес (67), Вильям Карвалью (73), Лимберски (87).
- Дата проведения
- 8 марта, 23.05, «Велодром»
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Марсель –
Манданда, Сакаи, Рами, Роланду, Амави, Лопес (Сарр, 86), Луис Густаво, Товен (Н`Жи, 62), Пайет, Окампос, Жермен (Замбо-Ангисса, 71).
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Атлетик –
Яго Эррерин, Де Маркос, Йерай Альварес, Эчейта, Баленсиага (Иньиго Лекуэ, 69), Сан Хосе, Беньят, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Микель Весга, 78), Сусаета (Кордоба, 62), Адурис.
- Дата проведения
- 8 марта, 23.05, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 0:1 – 52 Цыганков, 1:1 – 54 Иммобиле, 2:1 – 62 Фелипе Андерсон, 2:2 – 79 Мораес.
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Лацио –
Стракоша, Уоллес (Нани, 85), де Врей, Раду, Баста (Габаррон, 74), Мурджиа (Пароло, 74), Лейва, Милинкович-Савич, Лукаку, Фелипе Андерсон, Иммобиле.
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Динамо Киев –
Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич, Гармаш, Буяльский, Морозюк, Шапаренко (Мораес, 67), Цыганков, Беседин.
- Предупреждения:
- Пиварич (36), Мурджиа (63), Кадар (69), Гармаш (70), Милинкович-Савич (71), Лукаку (81), Бойко (90).
- Удаление:
- Гармаш (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.