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    Лига Европы. 1/8 финала. «Арсенал» победил «Милан», киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лацио»

    Теги Боруссия Дортмунд Марсель Милан Лацио Динамо Киев Спортинг Атлетик Виктория Пльзень Лига Европы Арсенал результаты Ред Булл Зальцбург

    В первых матчах 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» победил «Милан» (2:0), киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лацио» (2:2).

    Лига Европы

    1/8 финала

    Первые матчи

    Милан Италия – Арсенал Англия 0:2 (0:2, 0:0)
    Дата проведения
    8 марта, 21.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 15 Мхитарян, 0:2 – 45 Рэмзи.
    МиланДоннарумма, Калабрия (Борини, 79), Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Биглия, Бонавентура, Сусо, Кутроне (Андре Силва, 69), Чалханоглу (Калинич, 62).
    АрсеналОспина, Чемберс (Эль-Ненни, 85), Мустафи, Косьельни, Колашинац (Мэйтленд-Найлз, 62), Рэмзи, Джака, Озил (Холдинг, 80), Уилшер, Мхитарян, Уэлбек.
    Предупреждения:
    Колашинац (60), Рэмзи (71).

     

    Боруссия Д Германия – Ред Булл Австрия 1:2 (0:0, 1:2)
    Дата проведения
    8 марта, 21.00, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 49, пенальти Бериша, 0:2 – 56 Бериша, 1:2 – 62 Шюррле.
    Боруссия ДБюрки, Кастро, Папастатопулос, Топрак, Шмельцер, Вайгль, Дауд, Ройс, Гетце (Пулишич, 61), Шюррле, Батшуайи (Филипп, 61).
    Ред БуллВальке, Лайнер, Рамальо, Чалета-Цар, Ульмер, Эдара (Ябо, 90), Самассеку, Бериша, Шлагер (Минамино, 73), Хван Хи Чхан (Гульбрандсен, 69), Дабур.
    Предупреждения:
    Топрак (48), Лайнер (59), Шюррле (70), Чалета-Цар (79), Минамино (88), Вайгль (89).

     

    Спортинг Португалия – Виктория Пльзень Чехия 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    8 марта, 23.05, «Жозе Алваладе»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 45 Монтеро, 2:0 – 49 Монтеро.
    СпортингРуй Патрисиу, Ристовски, Коатес, Матье, Коэнтрау (Рубен Рибейру, 86), Фернандеш, Вильям Карвалью, Желсон Мартинш, Руис (Бруно Сезар, 79), Акунья (Батталья, 57), Монтеро.
    Виктория ПльзеньГрушка, Ржезник, Гейда, Губник, Лимберски, Грошовски, Горшава, Петржела (Хоры, 62), Коларж (Коваржик, 75), Земан (Чермак, 82), Крменчик.
    Предупреждения:
    Батталья (62), Горшава (66), Коатес (67), Вильям Карвалью (73), Лимберски (87).

     

    Марсель Франция – Атлетик Испания 3:1 (2:1, 1:0)
    Дата проведения
    8 марта, 23.05, «Велодром»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 1 Окампос, 2:0 – 14 Пайет, 2:1 – 45, пенальти Адурис, 3:1 – 57 Окампос.
    МарсельМанданда, Сакаи, Рами, Роланду, Амави, Лопес (Сарр, 86), Луис Густаво, Товен (Н`Жи, 62), Пайет, Окампос, Жермен (Замбо-Ангисса, 71).
    АтлетикЯго Эррерин, Де Маркос, Йерай Альварес, Эчейта, Баленсиага (Иньиго Лекуэ, 69), Сан Хосе, Беньят, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Микель Весга, 78), Сусаета (Кордоба, 62), Адурис.
    Предупреждения:
    Рауль Гарсия (13), Жермен (38), Рами (45), Пайет (45), Сан Хосе (56), Сусаета (60), Беньят (82).

     

    Лацио Италия – Динамо Киев Украина 2:2 (0:0, 2:2)
    Дата проведения
    8 марта, 23.05, «Стадио Олимпико»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 52 Цыганков, 1:1 – 54 Иммобиле, 2:1 – 62 Фелипе Андерсон, 2:2 – 79 Мораес.
    ЛациоСтракоша, Уоллес (Нани, 85), де Врей, Раду, Баста (Габаррон, 74), Мурджиа (Пароло, 74), Лейва, Милинкович-Савич, Лукаку, Фелипе Андерсон, Иммобиле.
    Динамо КиевБойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич, Гармаш, Буяльский, Морозюк, Шапаренко (Мораес, 67), Цыганков, Беседин.
    Предупреждения:
    Пиварич (36), Мурджиа (63), Кадар (69), Гармаш (70), Милинкович-Савич (71), Лукаку (81), Бойко (90).
    Удаление:
    Гармаш (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Статистика Лиги Европы

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