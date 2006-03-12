В 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА проиграл «Лиону» (0:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы
1/8 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 8 марта, 21.00, «ВЭБ Арена»
- Гол:
- 0:1 – 68 Марсело.
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ЦСКА –
Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, Березуцкий, Кучаев, Головин, Натхо, Дзагоев (Бистрович, 82), Миланов (Витиньо, 73), Вернблум, Муса (Чалов, 87).
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Лион –
Антони Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Марсал, Ндомбеле, Тузар, Ауар, Траоре (Корне, 76), Диас (Менди, 89), Депай (Маолида, 85).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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