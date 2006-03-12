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    ЦСКА проиграл «Лиону» – 0:1

    Теги ЦСКА Лион Лига Европы

    В 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА проиграл «Лиону» (0:1).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Лига Европы

    1/8 финала

    Первые матчи

    ЦСКА Россия – Лион Франция 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    8 марта, 21.00, «ВЭБ Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 68 Марсело.
    ЦСКААкинфеев, Набабкин, Игнашевич, Березуцкий, Кучаев, Головин, Натхо, Дзагоев (Бистрович, 82), Миланов (Витиньо, 73), Вернблум, Муса (Чалов, 87).
    ЛионАнтони Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Марсал, Ндомбеле, Тузар, Ауар, Траоре (Корне, 76), Диас (Менди, 89), Депай (Маолида, 85).
    Предупреждения:
    Набабкин (30), Натхо (59), Тузар (88), Корне (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Статистика Лиги Европы

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