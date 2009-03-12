Никитин об удалении Телегина: «Бессовестные люди. Я понимаю, зачем нам дают 10-минутные»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин дал комментарии по окончании матча со ​ (1:0).

– Тяжелый матч. «Спартак» доставил много проблем. Смогли перестроиться во втором периоде, владели инициативой. Реализации не хватало из-за отсутствия свежести. Непростая серия, настраивались на каждый матч.

Единственное – бессовестные люди. Сейчас специально пересмотрел удаление Телегина. Я прекрасно понимаю, зачем нам дают 10-минутные. Это их не красит.

Почему – пусть раскроют судьи. В хоккее я не первый день. Мне не нужно объяснять. Есть морально-этические нормы. Будем сильнее от этого.

– ЦСКА волнообразно играет по матчу. Жесткий график?

– Все взаимосвязано. Непросто играть 4 матча за 5 дней. С одним и тем же соперником. Сложнее создавать момент, когда уставший. Соперник настраивается.

– 8 дней до второго раунда.

– Олимпийцам отдых необходим. Им было непросто, и нужны силы. Следующий соперник будет непростой. Отдохнем – будем готовиться.

– «Йокерит» – «Сочи» посмотрите?

– Посмотрим. Прямые трансляции редко смотрю.

Можем сходить на баскетбол. Надо отвлечься, – сказал Никитин.

Главными судьями матча были Иван Фатеев и Константин Оленин.