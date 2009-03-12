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    Никитин об удалении Телегина: «Бессовестные люди. Я понимаю, зачем нам дают 10-минутные»

    Теги ЦСКА Спартак судьи Игорь Никитин Константин Оленин КХЛ Кубок Гагарина Иван Телегин Иван Фатеев

    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин дал комментарии по окончании матча со «Спартаком»​ (1:0).

    – Тяжелый матч. «Спартак» доставил много проблем. Смогли перестроиться во втором периоде, владели инициативой. Реализации не хватало из-за отсутствия свежести. Непростая серия, настраивались на каждый матч.

    Единственное – бессовестные люди. Сейчас специально пересмотрел удаление Телегина. Я прекрасно понимаю, зачем нам дают 10-минутные. Это их не красит.

    Почему – пусть раскроют судьи. В хоккее я не первый день. Мне не нужно объяснять. Есть морально-этические нормы. Будем сильнее от этого.

    – ЦСКА волнообразно играет по матчу. Жесткий график?

    – Все взаимосвязано. Непросто играть 4 матча за 5 дней. С одним и тем же соперником. Сложнее создавать момент, когда уставший. Соперник настраивается.

    – 8 дней до второго раунда.

    – Олимпийцам отдых необходим. Им было непросто, и нужны силы. Следующий соперник будет непростой. Отдохнем – будем готовиться.

    – «Йокерит» – «Сочи» посмотрите?

    – Посмотрим. Прямые трансляции редко смотрю.

    Можем сходить на баскетбол. Надо отвлечься, – сказал Никитин.

    Главными судьями матча были Иван Фатеев и Константин Оленин.

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