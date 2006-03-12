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    Ромелу Лукаку: «Моуринью считает меня своим сержантом на поле. Это немного странно для нападающего»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Ромелу Лукаку

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился мнением о работе с Жозе Моуринью, главным тренером «МЮ».

    «Думаю, тренер считает, что я его сержант на поле. И для нападающего это немного странно, обычно такую роль выполняют полузащитники.

    Я всегда усердно работал и я благодарен, но я все-таки нападающий, который должен забивать голы. Моуринью очень хорош, думаю, он понимает, что у меня военная психология.

    Думаю, я много работаю на команду, и Моуринью знает, что может обратиться ко мне в любой момент. Я всегда ставлю команду на первый план, и я сказал ему, что команда – это самое важное.

    Желание побеждать стало еще больше с того момента, как я перешел в «МЮ». Я всегда хотел выигрывать и бороться за трофеи. Я всегда ставил именно это на первый план, а не свои личные достижения. 

    Думаю, Моуринью это знает, поэтому я много играю», – сказал Лукаку.

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