Олег Знарок: «Судейские скандалы? Не хочу дискутировать. Всегда говорят, что СКА плохой»

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мыслями о победе над «Северсталью» (2:0).
– Мы вышли в следующий круг и довольны этим.
– Как команда проведет время до начала следующей серии?
– Пока не знаю, мы не готовились к тому, что сегодня победим. Сейчас будем решать, сколько отдыхать и когда собираться.
– Чем обусловлено нахождение в первом звене двух центральных нападающих – Коскиранты и Шипачева?
– Хотели посмотреть, как Вадим будет играть с краю. Получилось неплохо.
– СКА был посильнее в этой серии, но не думаете, что такие судейские скандалы в первую очередь подставляют Петербург.
– Какие скандалы? Я не хочу дискутировать на эту тему. Всегда говорят, что СКА плохой.
Все обсуждают офсайд в третьем матче? Если вы не удостоены здесь картинку нормальную подготовить, мы тут причем?
Получается, что дворец спорта должен обеспечить нормальную аппаратуру. Это ваши проблемы, не мои.
– Что скажете по удалению Белова?
– Будем наказывать игрока. Я еще не смотрел момент. Я не думаю, что он хотел.
– Какие виды наказаний есть в СКА?
– У нас свои наказания. Я же не буду это с вами обсуждать, – сказал Знарок.