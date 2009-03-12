Олег Знарок: «Судейские скандалы? Не хочу дискутировать. Всегда говорят, что СКА плохой»

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мыслями о победе над «Северсталью» (2:0).

– Мы вышли в следующий круг и довольны этим.

– Как команда проведет время до начала следующей серии?

– Пока не знаю, мы не готовились к тому, что сегодня победим. Сейчас будем решать, сколько отдыхать и когда собираться.

– Чем обусловлено нахождение в первом звене двух центральных нападающих – Коскиранты и Шипачева?

– Хотели посмотреть, как Вадим будет играть с краю. Получилось неплохо.

– СКА был посильнее в этой серии, но не думаете, что такие судейские скандалы в первую очередь подставляют Петербург.

– Какие скандалы? Я не хочу дискутировать на эту тему. Всегда говорят, что СКА плохой.

Все обсуждают офсайд в третьем матче? Если вы не удостоены здесь картинку нормальную подготовить, мы тут причем?

Получается, что дворец спорта должен обеспечить нормальную аппаратуру. Это ваши проблемы, не мои.

– Что скажете по удалению Белова?

– Будем наказывать игрока. Я еще не смотрел момент. Я не думаю, что он хотел.

– Какие виды наказаний есть в СКА?

– У нас свои наказания. Я же не буду это с вами обсуждать, – сказал Знарок.

СКА выиграл третий матч серии из-за ошибки судей