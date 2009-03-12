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    Олег Знарок: «Судейские скандалы? Не хочу дискутировать. Всегда говорят, что СКА плохой»

    Теги Северсталь СКА судьи Антон Белов Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Ледовый дворец (Череповец) Вадим Шипачев Ярно Коскиранта

    Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мыслями о победе над «Северсталью» (2:0).

    – Мы вышли в следующий круг и довольны этим.

    – Как команда проведет время до начала следующей серии?

    – Пока не знаю, мы не готовились к тому, что сегодня победим. Сейчас будем решать, сколько отдыхать и когда собираться.

    – Чем обусловлено нахождение в первом звене двух центральных нападающих – Коскиранты и Шипачева?

    – Хотели посмотреть, как Вадим будет играть с краю. Получилось неплохо.

    – СКА был посильнее в этой серии, но не думаете, что такие судейские скандалы в первую очередь подставляют Петербург.

    – Какие скандалы? Я не хочу дискутировать на эту тему. Всегда говорят, что СКА плохой.

    Все обсуждают офсайд в третьем матче? Если вы не удостоены здесь картинку нормальную подготовить, мы тут причем?

    Получается, что дворец спорта должен обеспечить нормальную аппаратуру. Это ваши проблемы, не мои.

    – Что скажете по удалению Белова?

    – Будем наказывать игрока. Я еще не смотрел момент. Я не думаю, что он хотел.

    – Какие виды наказаний есть в СКА?

    – У нас свои наказания. Я же не буду это с вами обсуждать, – сказал Знарок.

    СКА выиграл третий матч серии из-за ошибки судей

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