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    «РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» – 2:1

    Теги Зенит Лига Европы РБ Лейпциг

    В 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» (1:2).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Лига Европы

    1/8 финала

    Первые матчи

    РБ Лейпциг Германия – Зенит Россия 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    8 марта, 23.05, «Ред Булл Арена Лейпциг»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 56 Брума, 2:0 – 77 Вернер, 2:1 – 86 Кришито.
    РБ ЛейпцигГулачи, Лаймер (Бернардо, 46), Орбан, Упамекано, Клостерманн, Форсберг, Демме, Кейта, Брума (Забитцер, 75), Огюстен (Поульсен, 79), Вернер.
    ЗенитЛунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Ригони (Полоз, 80), Ерохин, Краневиттер, Кузяев, Кокорин, Заболотный (Дриусси, 57).
    Предупреждение:
    Упамекано (85).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Статистика Лиги Европы

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