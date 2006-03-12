«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» – 2:1

В 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» (1:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы
1/8 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 8 марта, 23.05, «Ред Булл Арена Лейпциг»
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Лаймер (Бернардо, 46), Орбан, Упамекано, Клостерманн, Форсберг, Демме, Кейта, Брума (Забитцер, 75), Огюстен (Поульсен, 79), Вернер.
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Зенит –
Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Ригони (Полоз, 80), Ерохин, Краневиттер, Кузяев, Кокорин, Заболотный (Дриусси, 57).
- Предупреждение:
- Упамекано (85).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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