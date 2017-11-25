Зубкова и Фаткулину лишили медалей ОИ-2014, Россия утратила 1-е место на сочинской Олимпиаде и другие новости утра

1. МОК дисквалифицировал еще четверых российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014: бобслеистов Александра Зубкова (его лишили двух золотых медалей) и Ольгу Стульневу, а также конькобежцев Ольгу Фаткулину (осталась без серебра) и Александра Румянцева.

2. Россия в результате решений МОК потеряла первое место по итогам сочинской Олимпиады. Увы :(

3. Болельщики «Зенита» на матче с «Вардаром» вывесили баннер «Ратко Младич – герой Сербии». Клуб эту акцию осудил, а УЕФА завел дело против петербуржцев из-за расистского поведения фанатов. Защитник ЦСКА Георгий Щенников выбыл до конца года из-за перелома лодыжки. Ну хоть Леонида Слуцкого не уволят из «Халла». А Федора Смолова зимой постарается приобрести за 15 миллионов фунтов лондонский «Вест Хэм». И только «Динамо» грустит – 5 матчей без побед в РФПЛ и 14-е место, да еще снова заговорили про братьев Ротенбергов...

4. В КХЛ прошли 8 матчей: «Куньлунь», например, уступил «Локомотиву» (1:4), а «Магнитка» проиграла «Торпедо» (1:2).

5. Криштиану Роналду несколько неожиданно стал игроком недели в Лиге чемпионов, а хавбека «Локомотива» Джефферсона Фарфана заслуженно признали лучшим в Лиге Европы.

6. Овечкин вышел на 21-е место в истории НХЛ по голам, Бобровский выиграл 6-й матч подряд. Другие результаты – здесь.

7. Новости хоккея. «Ак Барс» подписал контракт с Данисом Зариповым до конца сезона-2018/19. «Адмирал» обменял Райта в «Барыс» на Сен-Пьера. Андрей Василевский из «Тампы» – фаворит на «Везина Трофи». Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не пропустил ни одной игры из-за болезни, но похудел на 5-10 килограмм. Это не опасно?

8. Сборная России по баскетболу в первом матче отборочного турнира к ЧМ-2019 в гостях уступила команде Боснии и Герцеговины (76:81).

9. В НБА «Портленд» победил «Бруклин», «Кливленд» – «Шарлотт». Другие результаты – здесь. Деррик Роуз покинул расположение «Кэвз» и может завершить карьеру. В этом случае он потеряет 70 миллионов долларов по контракту с adidas.

10. Евролига. «Химки» проиграли «Фенербахче» (67:71), ЦСКА победил «Уникаху» (89:80) и другие результаты 9-го тура.

11. Женская сборная России по волейболу осталась без тренеров. Константин Ушаков и Владимир Кузюткин отправлены в отставку. ВФВ уже объявила конкурс среди претендентов.

Цифры дня. ЛаВар Болл «заработал» 13,2 миллиона долларов благодаря твитам Дональда Трампа. Пора начинать твитить! «Эвертон» проиграл «Аталанте» два матча с разницей мячей – 1:8. Англичане летом потратили 142 млн фунтов, итальянцы – 145 за 10 лет. Похоже, деньги не играют в футбол.

Цитаты дня:

«У нас не 38-й год, чтобы за такое штрафовать» – генменеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд отреагировал на критику со стороны защитника Захара Арзамасцева.

«Звезды футбола могли бы просто сказать, что оскорбления геев и их дискриминация неприемлемы» – первый британский судья-гей взывает к Бекхэму и Роналду.

«Не понимаю, зачем «МЮ» тренер, который играет в оборонительный футбол. Лучше бы был Гвардиола» – Эрик Кантона настолько крут, что не боится гнева Жозе Моуринью.