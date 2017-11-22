Ничья «Спартака», сумасшедший матч «Севильи» и «Ливерпуля» и другие новости утра

1. «Спартак» опять упустил победу в игре с «Марибором» – лишь ничья 1:1, и шансов на выход в плей-офф ЛЧ очень мало. Но выход в Лигу Европы уже гарантирован.

2. Сумасшедший матч выдали «Севилья» и «Ливерпуль»: англичане вели 3:0 после первого тайма, но испанцы отыгрались на 93-й минуте!

3. «Реал» со второго места вышел в плей-офф ЛЧ. «Ман Сити» – первый в своей группе, а «Наполи» притормозил «Шахтер» (3:0) и сохраняет шансы быть вторым. Остальные результаты дня.

4. В Госдуму внесен проект закона о независимых профессиональных спортивных лигах. Он должен помочь КХЛ не отпускать легионеров на Олимпиаду-2018.

5. Тарасенко устроил феерию в матче с «Эдмонтоном» (8:3) – 4 очка и хет-трик Горди Хоу. Все результаты дня в НХЛ.

6. Логинов, Елисеев, Виролайнен и Миронова вошли в состав сборной России. Этап Кубка мира в Эстерсунде стартует 26 ноября.

7. Роналду обновил рекорд, забив за календарный год в Лиге чемпионов 18 мячей. В этом сезоне ЛЧ у него уже 8 голов.

8. Медведева хочет выступить в финале Гран-при – сейчас из-за травмы ее нога в гипсе.

9. Мешков будет судить матч «Спартак» – «Зенит». Вилков будет работать на игре «Ростов» – «Анжи», если что.

10. Дисквалификация Зарипова сокращена до полугода, она закончится 23 ноября. В приоритете – у Даниса переговоры с «Ак Барсом».

11. СКА благодаря дублю Шипачева обыграл «Югру» (4:3), «Спартак» поднялся на 6-е место на Западе. Все результаты дня в КХЛ.

12. Тренер Рукавицын не увидел «серьезного прогресса» у победительницы Гран-при во Франции Загитовой. Алина там набрала третью сумму баллов в произвольной программе в истории.

Цитата дня. «Вторая игра после травмы, а люди пишут гадости. Лицемеры». Жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина ответила критикам мужа.