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    Евролига. 9-й тур. «Химки» в гостях сыграют с «Фенербахче», ЦСКА – с «Уникахой»

    Теги результаты ЦСКА Химки Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Панатинаикос Уникаха Реал

    Сегодня в рамках 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» проведут выездной матч против действующего обладателя трофея турецкого «Фенербахче».

    Московский ЦСКА в гостях сыграет с испанской «Уникахой».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    9-й тур

    Фенербахче Турция  –  БК Химки Россия 26:23 (2 четверть)
    Дата проведения
    24 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

    Панатинаикос Греция  –  Реал Мадрид Испания
    Дата проведения
    24 ноября, 22.00, «Олимпийский спортивный центр»
    Онлайн матча

    Уникаха Испания  –  ЦСКА Москва Россия
    Дата проведения
    24 ноября, 22.45, «Паласио де Депортес де Малага»
    Онлайн матча

    Положение команд: Олимпиакос Греция – 7-2, ЦСКА Россия – 6-2, Реал Испания – 5-3, Фенербахче Турция – 5-3, Панатинаикос Греция – 5-3, Химки Россия – 5-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-4, Жальгирис Литва – 5-4, Бамберг Германия – 5-4, Барселона Испания – 4-5, Баскония Испания – 4-5, Уникаха Испания – 3-5, Валенсия Испания – 3-6, Милан Италия – 3-6, Анадолу Эфес Турция – 2-7, Црвена Звезда Сербия – 2-7.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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