Роналду признан игроком 5-й недели в Лиге чемпионов
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду был назван лучшим футболистом Лиги чемпионов по итогам 5-го тура.
Роналду оформил дубль и отдал результативную передачу в матче с АПОЭЛ (6:0). За него проголосовали 43% болельщиков.
Второе место занял нападающий «ПСЖ» Неймар (28%), а третье поделили Роберт Левандовски («Бавария») и Эден Азар («Челси») – у обоих по 8% голосов.
Далее расположились Тимо Вернер («РБ Лейпциг») – 5%, Харри Кейн («Тоттенхэм»), Лоренцо Инсинье («Наполи») – по 3% и Янник Феррейра Карраско («Атлетико») – 1%.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.