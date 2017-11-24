Роналду признан игроком 5-й недели в Лиге чемпионов

Нападающий Криштиану Роналду был назван лучшим футболистом Лиги чемпионов по итогам 5-го тура.

Роналду оформил дубль и отдал результативную передачу в матче с АПОЭЛ (6:0). За него проголосовали 43% болельщиков.

Второе место занял нападающий «ПСЖ» Неймар (28%), а третье поделили Роберт Левандовски («Бавария») и Эден Азар ( ) – у обоих по 8% голосов.

Далее расположились Тимо Вернер («РБ Лейпциг») – 5%, Харри Кейн («Тоттенхэм»), Лоренцо Инсинье («Наполи») – по 3% и Янник Феррейра Карраско («Атлетико») – 1%.