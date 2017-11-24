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    Роналду признан игроком 5-й недели в Лиге чемпионов

    Теги Бавария ПСЖ Криштиану Роналду Челси Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов рейтинги Наполи Тоттенхэм Неймар Эден Азар Роберт Левандовски Лоренцо Инсинье РБ Лейпциг Харри Кейн Янник Феррейра Карраско Тимо Вернер

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду был назван лучшим футболистом Лиги чемпионов по итогам 5-го тура.

    Роналду оформил дубль и отдал результативную передачу в матче с АПОЭЛ (6:0). За него проголосовали 43% болельщиков.

    Второе место занял нападающий «ПСЖ» Неймар (28%), а третье поделили Роберт Левандовски («Бавария») и Эден Азар («Челси») – у обоих по 8% голосов.

    Далее расположились Тимо Вернер («РБ Лейпциг») – 5%, Харри Кейн («Тоттенхэм»), Лоренцо Инсинье («Наполи») – по 3% и Янник Феррейра Карраско («Атлетико») – 1%.

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