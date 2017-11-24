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    Болельщики «Зенита» на матче с «Вардаром» вывесили баннер «Ратко Младич – герой Сербии»

    Теги Зенит Лига Европы Црвена Звезда Партизан болельщики Вардар политика

    Болельщики «Зенита» вывесили политический баннер на матче против «Вардара» (2:1).

    Он гласил: «Ратко Младич – герой Сербии».

    Болельщики «Црвены Звезды» и «Партизана» также на своих матчах Лиги Европы вывесили баннеры с косвенным упоминанием Младича, поскольку им запретили упоминать его имя впрямую.

    На днях Гаагский трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению. В первой половине 90-х он командовал отрядом боснийских сербов в Югославии. По мнению трибунала, он виновен в гибели тысяч боснийских мусульман.

    Основное преступление, которое инкриминируют Младичу, – резня в Сребренице. В 1995 году там были убиты более 7 тысяч мусульман, считается, что это было сделано именно по его приказу.

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