Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Динамо» не выигрывает 5 матчей в РФПЛ подряд и занимает 14-е место

    Теги Амкар премьер-лига Россия Динамо Москва Евгений Луценко Януш Голь Сеид Эззатоллахи

    В стартовом матче 18-го тура чемпионата России «Амкар» дома обыграл «Динамо» (2:1).

    Таким образом, московский клуб не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд. Клуб, набрав 16 очков, занимает 14-е место, оставаясь в зоне стыковых матчей.

    Пермяки прервали 7-матчевую серию без побед во всех турнирах. Клуб временно поднялся на 10-е место в таблице, набрав 21 очко.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Амкар – Динамо 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    24 ноября, 17.30, «стадион Звезда»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 48 Голь, 1:1 – 54, пенальти Луценко, 2:1 – 68 Эззатоллахи.
    АмкарНигматуллин, Милькович, Зайцев, Огуде, Сиваков, Занев, Голь (Браун Форбс, 82), Гащенков, Эззатоллахи, Комолов (Шаваев, 90), Костюков (Прокофьев, 86).
    ДинамоШунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Морозов, Сапета (Бечирай, 57), Соу, Терехов (Цаллагов, 65), Соснин, Ташаев, Луценко (Обольский, 77).
    Предупреждения:
    Соснин (18), Соу (43), Луценко (60), Шунин (69), Цаллагов (76), Зайцев (90).

    Таблица РФПЛ

    Статистика РФПЛ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться