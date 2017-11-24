«Динамо» не выигрывает 5 матчей в РФПЛ подряд и занимает 14-е место

В стартовом матче 18-го тура чемпионата России дома обыграл «Динамо» (2:1).

Таким образом, московский клуб не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд. Клуб, набрав 16 очков, занимает 14-е место, оставаясь в зоне стыковых матчей.

Пермяки прервали 7-матчевую серию без побед во всех турнирах. Клуб временно поднялся на 10-е место в таблице, набрав 21 очко.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ