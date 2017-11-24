«Динамо» не выигрывает 5 матчей в РФПЛ подряд и занимает 14-е место
В стартовом матче 18-го тура чемпионата России «Амкар» дома обыграл «Динамо» (2:1).
Таким образом, московский клуб не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд. Клуб, набрав 16 очков, занимает 14-е место, оставаясь в зоне стыковых матчей.
Пермяки прервали 7-матчевую серию без побед во всех турнирах. Клуб временно поднялся на 10-е место в таблице, набрав 21 очко.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 24 ноября, 17.30, «стадион Звезда»
- Голы:
- 1:0 – 48 Голь, 1:1 – 54, пенальти Луценко, 2:1 – 68 Эззатоллахи.
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Амкар –
Нигматуллин, Милькович, Зайцев, Огуде, Сиваков, Занев, Голь (Браун Форбс, 82), Гащенков, Эззатоллахи, Комолов (Шаваев, 90), Костюков (Прокофьев, 86).
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Динамо –
Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Морозов, Сапета (Бечирай, 57), Соу, Терехов (Цаллагов, 65), Соснин, Ташаев, Луценко (Обольский, 77).
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