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    Фарфан стал игроком недели в Лиге Европы

    Теги Локомотив Милан Джефферсон Фарфан Славия Прага Лига Европы Йозеф Гушбауэр Андре Силва

    Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан признан игроком недели в Лиге Европы.

    В результате голосования Фарфан набрал 41% голосов. В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (2:1) он оформил дубль.

    Второе место занял нападающий «Милана» Андре Силва – 25%. Португалец забил два гола в игре с «Аустрией» (5:1).

    На третьей позиции расположился полузащитник пражской «Славии» Йозеф Гушбауэр – 14%. На его счету также два забитых мяча в ворота «Маккаби Тель-Авив» (2:0)

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