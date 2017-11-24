Фарфан стал игроком недели в Лиге Европы
Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан признан игроком недели в Лиге Европы.
В результате голосования Фарфан набрал 41% голосов. В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (2:1) он оформил дубль.
Второе место занял нападающий «Милана» Андре Силва – 25%. Португалец забил два гола в игре с «Аустрией» (5:1).
На третьей позиции расположился полузащитник пражской «Славии» Йозеф Гушбауэр – 14%. На его счету также два забитых мяча в ворота «Маккаби Тель-Авив» (2:0)
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