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    Шандор Варга: «Несколько часов назад разговаривал с владельцем «Халла». Слуцкого не уволят»

    Теги Леонид Слуцкий Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович Халл Шандор Варга Д2 Англия

    Агент Шандор Варга сообщил, что главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий не будет отправлен в отставку.

    – Несколько часов назад поговорил и с владельцем «Халла» Эхабом Алламом, и с Леонидом.

    Знаю, в России волнуются, и могу заверить, что Слуцкого не уволят.

    – Что сказал владелец?

    – «Скажи ему, что все отлично, никакого давления нет, мы переживаем, что он сильно переживает». На Слуцком лица нет, когда команда проигрывает.

    – Говорят, что Аллам прижимист и не даст денег на трансферы.

    – Он прижимистый, это точно. Но как бизнесмен понимает, что если сейчас потратить на трансферы 50 миллионов фунтов, затем только Sky TV даст 150 миллионов в случае выхода в АПЛ.

    Или второй вариант – можно ничего не потратить и потом ничего не получить. Выбирайте!

    – И если вложения будут, то именно под Слуцкого?

    – Под проект «Халла». Без инвестиций в премьер-лигу не выйти. Там думают о проекте, а не о фамилии Слуцкий. Ее не знали.

    – Но как же слухи о том, что футболистов туда дал Роман Абрамович и он же устроил Слуцкого?

    – Слухи на то и слухи. Леонид пришел в офис одной из агентских компаний, топ-5 в мире, затем мы организовали встречу с Эхабом, и через неделю Слуцкий возглавит «Халл».

    Все в клубе делается для того, чтобы вернуться в премьер-лигу.

    Да, есть определенное напряжение, потому что вылетели, но Эхаба на руках носили, когда команда туда вышла. Эмоций много, слухов, но Абрамович ни при чем. У Леонида хорошие личные отношения с Романом, он взял пару игроков из «Челси».

    – Слуцкого не уволят даже после поражения в ближайшем туре?

    – Да, это слова владельца. Он видит, как тренер работает, какая обстановка в раздевалке, что в команде.

    Слуцкий работает 24 часа в сутки. Трудится на совесть, но материала не хватает.

    – Вы говорили со Слуцким – как он себя чувствует?

    – На позитиве, доволен. «Чувствую себя как в раю – тренировки, обстановка, – говорит Леонид. – К сожалению, мы на 20-м месте, а сама обстановка великолепна». Весь процесс, который мы не видим – рай для него.

    – Но газеты пишут, что вот-вот уволят.

    – А я говорил с владельцем клуба! И вы же говорите со мной, а не газетами, – заявил Варга.

    «Он выглядит так, будто сам в себя не верит». Возможно, последний матч «Халла» Слуцкого

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