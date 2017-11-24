Шандор Варга: «Несколько часов назад разговаривал с владельцем «Халла». Слуцкого не уволят»
Агент Шандор Варга сообщил, что главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий не будет отправлен в отставку.
– Несколько часов назад поговорил и с владельцем «Халла» Эхабом Алламом, и с Леонидом.
Знаю, в России волнуются, и могу заверить, что Слуцкого не уволят.
– Что сказал владелец?
– «Скажи ему, что все отлично, никакого давления нет, мы переживаем, что он сильно переживает». На Слуцком лица нет, когда команда проигрывает.
– Говорят, что Аллам прижимист и не даст денег на трансферы.
– Он прижимистый, это точно. Но как бизнесмен понимает, что если сейчас потратить на трансферы 50 миллионов фунтов, затем только Sky TV даст 150 миллионов в случае выхода в АПЛ.
Или второй вариант – можно ничего не потратить и потом ничего не получить. Выбирайте!
– И если вложения будут, то именно под Слуцкого?
– Под проект «Халла». Без инвестиций в премьер-лигу не выйти. Там думают о проекте, а не о фамилии Слуцкий. Ее не знали.
– Но как же слухи о том, что футболистов туда дал Роман Абрамович и он же устроил Слуцкого?
– Слухи на то и слухи. Леонид пришел в офис одной из агентских компаний, топ-5 в мире, затем мы организовали встречу с Эхабом, и через неделю Слуцкий возглавит «Халл».
Все в клубе делается для того, чтобы вернуться в премьер-лигу.
Да, есть определенное напряжение, потому что вылетели, но Эхаба на руках носили, когда команда туда вышла. Эмоций много, слухов, но Абрамович ни при чем. У Леонида хорошие личные отношения с Романом, он взял пару игроков из «Челси».
– Слуцкого не уволят даже после поражения в ближайшем туре?
– Да, это слова владельца. Он видит, как тренер работает, какая обстановка в раздевалке, что в команде.
Слуцкий работает 24 часа в сутки. Трудится на совесть, но материала не хватает.
– Вы говорили со Слуцким – как он себя чувствует?
– На позитиве, доволен. «Чувствую себя как в раю – тренировки, обстановка, – говорит Леонид. – К сожалению, мы на 20-м месте, а сама обстановка великолепна». Весь процесс, который мы не видим – рай для него.
– Но газеты пишут, что вот-вот уволят.
– А я говорил с владельцем клуба! И вы же говорите со мной, а не газетами, – заявил Варга.
«Он выглядит так, будто сам в себя не верит». Возможно, последний матч «Халла» Слуцкого
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