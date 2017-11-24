«Вест Хэм» хочет купить Смолова зимой за 15 млн фунтов
«Вест Хэм» в зимнее трансферное окно планирует приобрести нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
Английский клуб готовится предложить за российского футболиста 15 миллионов фунтов. Самому игроку нравится идея переезда в Лондон.
«Вест Хэм», находящийся в зоне вылета чемпионата Англии, в 15 матчах забил 11 голов. Лучшим бомбардиром команды является Чичарито с 4 мячами.
В нынешнем сезоне 27-летний Смолов забил 8 голов в 11 играх чемпионата России. Его подробную статистику выступлений вы можете посмотреть здесь.
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