«Вест Хэм» хочет купить Смолова зимой за 15 млн фунтов

«Вест Хэм» в зимнее трансферное окно планирует приобрести нападающего Федора Смолова.

Английский клуб готовится предложить за российского футболиста 15 миллионов фунтов. Самому игроку нравится идея переезда в Лондон.

, находящийся в зоне вылета чемпионата Англии, в 15 матчах забил 11 голов. Лучшим бомбардиром команды является Чичарито с 4 мячами.

В нынешнем сезоне 27-летний Смолов забил 8 голов в 11 играх чемпионата России. Его подробную статистику выступлений вы можете посмотреть здесь.