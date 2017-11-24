НХЛ. Капитан «Эдмонтона» Макдэвид не пропустил ни одной игры из-за болезни. Он потерял 5-10 кг

Капитан Коннор Макдэвид похудел в результате болезни, с которой он боролся в течение последних двух недель.

«Не знаю, как эта история была представлена, но он действительно болел. Наверное, его не должно было быть в составе, но этот парень игрок по натуре, верно?

Он понимает, что шансы на победу становятся меньше, если его не будет в составе.

Коннор потерял от пяти до десяти килограммов, это значительная цифра», – сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

20-летний форвард не пропустил ни одной игры команды в этом сезоне. В последних пяти матчах канадец набрал 9 (3+6) очков.

У Кросби и Овечкина есть величие. Рядом с ними Макдэвид – никто