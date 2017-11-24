Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Капитан «Эдмонтона» Макдэвид не пропустил ни одной игры из-за болезни. Он потерял 5-10 кг

    Теги Эдмонтон НХЛ Даррен Дрегер Коннор Макдэвид

    Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид похудел в результате болезни, с которой он боролся в течение последних двух недель.

    «Не знаю, как эта история была представлена, но он действительно болел. Наверное, его не должно было быть в составе, но этот парень игрок по натуре, верно?

    Он понимает, что шансы «Эдмонтона» на победу становятся меньше, если его не будет в составе.

    Коннор потерял от пяти до десяти килограммов, это значительная цифра», – сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

    20-летний форвард не пропустил ни одной игры команды в этом сезоне. В последних пяти матчах канадец набрал 9 (3+6) очков.

    У Кросби и Овечкина есть величие. Рядом с ними Макдэвид – никто

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться