Победы «Зенита» и «Локомотива» в Лиге Европы, Россия на 65-м месте в рейтинге ФИФА и другие новости утра

1. В Лиге Европы «Зенит» обыграл «Вардар» (2:1) на «Крестовском» на глазах у 38 196 зрителей и продолжает лидировать в группе. Эмилиано Ригони забил 6-й гол и является лучшим бомбардиром турнира. «Локомотив» обыграл «Копенгаген» (2:1) и значительно улучшил свои шансы на плей-офф.

2. В 1/16 финала Лиги Европы вышли еще 10 команд – «Вильярреал», «Ницца», «Ред Булл», «Виктория» и «Эстерсунд», а также «Партизан», «Брага», «Милан», «Лион» и «Аталанта».

3. В МОК завершились слушания по делам бобслеиста Алексея Воеводы, биатлонистки Ольги Зайцевой и еще трех российских спортсменов. Но решения пока не приняты. Зато FIS разрешила Легкову и еще пятерым российским лыжникам, отстраненным МОК, выступать на этапах Кубка мира.

4. Журналистка подарила Артему Дзюбе пирожки. Форвард «Зенита» по ходу сезона несколько раз ссылался на выпечку, отказывая представителям СМИ в общении. А вот Арсен Венгер потроллил журналистку: она сказала, что болеет за «Тоттенхэм», а тренер «Арсенала» ответил, что она больна.

5. КХЛ прошел всего один матч – московское «Динамо» победило «Югру» (2:0). Но день запомнится не этим. В сеть попало видео с пламенным спичем защитника «Салавата Юлаева» Захара Арзамасцева, который после домашнего разгрома в дерби от «Ак Барса» (0:5) много наговорил болельщикам про руководство и тренеров. Как отреагирует «хитрый человек Вайсфельд»?

6. Сборная России осталась на 65-м месте в рейтинге ФИФА. Хорошо, хоть при жеребьевке ЧМ-2018 команда на правах хозяев турнира будет в первой корзине. Кстати, в церемонии может принять участие президент РФ Владимир Путин. Поможет?

7. Еще новости хоккея. Патрик Торесен возвращается в СКА, Кен Хичкок предлагает клубам НХЛ открыто сообщать о характере травм игроков – без «верхней/нижней части тела». НХЛ может ввести удаления на одну минуту. А Никита Кучеров из «Тампы» – фаворит на «Харт Трофи».

8. В норвежском Шушене стартовал первый этап Кубка IBU по биатлону. У женщин победила россиянка Ульяна Кайшева, еще три девчонки в первой пятерке. У мужчин Алексей Слепов стал третьим.

9. НБА. Тимофей Мозгов пропустил уже третий матч подряд «по решению тренера». Агент говорит, что «Бруклин» дал российскому баскетболисту паузу, чтобы он мог набрать форму.

10. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко в апреле 2018 года проведет бой с экс-чемпионом UFC американцем Фрэнком Миром.

11. В Putin Team пополнение. Вступил российский боксер, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников.

Дичь дня. Фанат «Нью-Джерси» зарезал человека за оскорбление любимого клуба. 10 ножевых ранений... А еще бывший нападающий «Реала», «Манчестер Сити», «Милана» и сборной Бразилии Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы. Вместе с пятью другими подлецами он изнасиловал девушку в Милане.

Цитаты дня:

«Кое-где попутали страну со своей компанией» – журналист Игорь Рабинер емко высказался о том, что «Матч ТВ» показал ничего не решающую игру «Зенита» вместо важного матча «Локомотива» в Лиге Европы.

«Комиссия Освальда хочет сделать виноватыми всех российских спортсменов» – Виталий Мутко о коварном плане Запада.

«Это как спросить Путина, влияет ли на него пресса» – Роберто Манчини о влиянии СМИ на выбор состава «Зенита».

«На ЧМ-2018 будет осуществлена атака со стороны США» – Совет Федерации предостерегает.