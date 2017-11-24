УЕФА завел дело против «Зенита» из-за расистского поведения болельщиков

УЕФА объявил об открытии дела против за поведение болельщиков в матч 5-го тура группового этапа с «Вардаром» (2:1).

Клубу из Санкт-Петербурга предъявлены обвинения по двум пунктам: расистское поведение фанатов и использование пиротехники.

Дата рассмотрения дисциплинарного дела пока не объявлена.

Напомним, что фанаты «Зенита» вывесили баннер «Ратко Младич – герой Сербии».

УЕФА уже штрафовал на 27 тысяч евро за выходки фанатов на матче с «Русенборгом» (1:1).