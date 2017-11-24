УЕФА завел дело против «Зенита» из-за расистского поведения болельщиков
УЕФА объявил об открытии дела против «Зенита» за поведение болельщиков в матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» (2:1).
Клубу из Санкт-Петербурга предъявлены обвинения по двум пунктам: расистское поведение фанатов и использование пиротехники.
Дата рассмотрения дисциплинарного дела пока не объявлена.
Напомним, что фанаты «Зенита» вывесили баннер «Ратко Младич – герой Сербии».
УЕФА уже штрафовал «Зенит» на 27 тысяч евро за выходки фанатов на матче с «Русенборгом» (1:1).
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