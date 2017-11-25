НХЛ. Овечкин забросил 573-ю шайбу в лиге и сравнялся с Босси

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сравнял счет в первом периоде матча регулярного чемпионата с «Тампой» (1:1, второй период).

Россиянин забросил свою 573-ю шайбу в лиге и вышел по этому показателю на 21-е место в истории лиги, сравнявшись с .

В текущем сезоне на счету Овечкина 22 (15+7) результативных очка в 23-х матчах. Подробную статистику выступлений форвардаа вы можете посмотреть здесь.