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    НХЛ. Овечкин забросил 573-ю шайбу в лиге и сравнялся с Босси

    Теги Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин видео НХЛ Майк Босси

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сравнял счет в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (1:1, второй период).

    Россиянин забросил свою 573-ю шайбу в лиге и вышел по этому показателю на 21-е место в истории лиги, сравнявшись с Майком Босси.

    В текущем сезоне на счету Овечкина 22 (15+7) результативных очка в 23-х матчах. Подробную статистику выступлений форвардаа вы можете посмотреть здесь.

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