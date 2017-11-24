Деррик Роуз покинул расположение «Кэвз», думает о своем будущем в баскетболе

Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, разыгрывающий «Кавальерс» покинул расположение клуба.

Роуз всерьез размышляет о целесообразности продолжения карьеры в НБА.

Источник в «Кливленде» рассказал, что Роуз «устал от постоянных травм, это бьет по нему с точки зрения психологии». В стане вице-чемпиона лиги растут сомнения относительно того, вернется ли 29-летний баскетболист в команду.

В нынешнем сезоне Роуза беспокоит травма левого голеностопа. Плеймейкер принял участие лишь в 7 матчах, набирая 14,3 очка, 2,6 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.

В 2011 году первый номер драфта-2008 стал MVP чемпионата. В период с 2012 по 2014 годы Роуз отыграл всего 10 матчей из-за серьезных травм коленных суставов.