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    Деррик Роуз покинул расположение «Кэвз», думает о своем будущем в баскетболе

    Теги Кливленд НБА Деррик Роуз

    Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, разыгрывающий «Кавальерс» Деррик Роуз покинул расположение клуба.

    Роуз всерьез размышляет о целесообразности продолжения карьеры в НБА.

    Источник в «Кливленде» рассказал, что Роуз «устал от постоянных травм, это бьет по нему с точки зрения психологии». В стане вице-чемпиона лиги растут сомнения относительно того, вернется ли 29-летний баскетболист в команду.

    В нынешнем сезоне Роуза беспокоит травма левого голеностопа. Плеймейкер принял участие лишь в 7 матчах, набирая 14,3 очка, 2,6 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.

    В 2011 году первый номер драфта-2008 стал MVP чемпионата. В период с 2012 по 2014 годы Роуз отыграл всего 10 матчей из-за серьезных травм коленных суставов.

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