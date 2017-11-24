ЧМ-2019. Отборочный турнир. Россия играет в гостях с Боснией и Герцеговиной, Бельгия примет Францию и другие матчи
В пятницу, 24 ноября, сборная России проведет в Сараево первый матч отборочного турнира к чемпионату мира 2019 года против команды Боснии и Герцеговины.
В другой игре группы E Бельгия встретится с Францией.
Чемпионат мира-2019
Отборочный турнир
Европа
Первый раунд
Группа A
Черногория – Испания
24 ноября. 22.00
Словения – Беларусь
24 ноября. 22.30
Положение команд: Черногория – 0-0, Словения – 0-0, Беларусь – 0-0, Испания – 0-0.
Группа B
Турция – Латвия
24 ноября. 19.00
Швеция – Украина
24 ноября. 21.00
Положение команд: Швеция – 0-0, Турция – 0-0, Латвия – 0-0, Украина – 0-0.
Группа C
Польша – Венгрия
24 ноября. 20.15
Косово – Литва
24 ноября. 21.00
Положение команд: Польша – 0-0, Косово – 0-0, Литва – 0-0, Венгрия – 0-0.
Группа D
Голландия – Хорватия
24 ноября. 22.00
Италия – Румыния
24 ноября. 22.15
Положение команд: Италия – 0-0, Голландия – 0-0, Хорватия – 0-0, Румыния – 0-0.
Группа E
Босния и Герцеговина – РОССИЯ
24 ноября. 20.45
Бельгия – Франция
24 ноября. 22.30
Положение команд: РОССИЯ – 0-0, Босния и Герцеговина – 0-0, Бельгия – 0-0, Франция – 0-0.
Группа F
Болгария – Финляндия
24 ноября. 20.00
Чехия – Исландия
24 ноября. 20.00
Положение команд: Болгария – 0-0, Чехия – 0-0, Исландия – 0-0, Финляндия – 0-0.
Группа G
Германия – Грузия
24 ноября. 21.30
Сербия – Австрия
24 ноября. 22.00
Положение команд: Германия – 0-0, Сербия – 0-0, Австрия – 0-0, Грузия – 0-0.
Группа H
Израиль – Эстония – 88:68 (21:21, 17:14, 27:19, 23:14)
ИЗРАИЛЬ: Хауэлл (19 + 7 подборов + 7 передач), Доусон (13).
ЭСТОНИЯ: Вайдеман (14 + 6 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Китсинг (14).
24 ноября. 15.00
Великобритания – Греция
24 ноября. 22.30
Положение команд: Израиль – 1-0, Эстония – 0-1, Великобритания – 0-0, Греция – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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