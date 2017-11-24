ЧМ-2019. Отборочный турнир. Россия играет в гостях с Боснией и Герцеговиной, Бельгия примет Францию и другие матчи

В пятницу, 24 ноября, сборная России проведет в Сараево первый матч отборочного турнира к чемпионату мира 2019 года против команды Боснии и Герцеговины.

В другой игре группы E Бельгия встретится с Францией.

Чемпионат мира-2019

Отборочный турнир

Европа

Первый раунд

Группа A

Черногория – Испания

24 ноября. 22.00

Словения – Беларусь

24 ноября. 22.30

Положение команд: Черногория – 0-0, Словения – 0-0, Беларусь – 0-0, Испания – 0-0.

Группа B

Турция – Латвия

24 ноября. 19.00

Швеция – Украина

24 ноября. 21.00

Положение команд: Швеция – 0-0, Турция – 0-0, Латвия – 0-0, Украина – 0-0.

Группа C

Польша – Венгрия

24 ноября. 20.15

Косово – Литва

24 ноября. 21.00

Положение команд: Польша – 0-0, Косово – 0-0, Литва – 0-0, Венгрия – 0-0.

Группа D

Голландия – Хорватия

24 ноября. 22.00

Италия – Румыния

24 ноября. 22.15

Положение команд: Италия – 0-0, Голландия – 0-0, Хорватия – 0-0, Румыния – 0-0.

Группа E

Босния и Герцеговина – РОССИЯ

24 ноября. 20.45

Бельгия – Франция

24 ноября. 22.30

Положение команд: РОССИЯ – 0-0, Босния и Герцеговина – 0-0, Бельгия – 0-0, Франция – 0-0.

Группа F

Болгария – Финляндия

24 ноября. 20.00

Чехия – Исландия

24 ноября. 20.00

Положение команд: Болгария – 0-0, Чехия – 0-0, Исландия – 0-0, Финляндия – 0-0.

Группа G

Германия – Грузия

24 ноября. 21.30

Сербия – Австрия

24 ноября. 22.00

Положение команд: Германия – 0-0, Сербия – 0-0, Австрия – 0-0, Грузия – 0-0.

Группа H

Израиль – Эстония – 88:68 (21:21, 17:14, 27:19, 23:14)

ИЗРАИЛЬ: Хауэлл (19 + 7 подборов + 7 передач), Доусон (13).

ЭСТОНИЯ: Вайдеман (14 + 6 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Китсинг (14).

24 ноября. 15.00

Великобритания – Греция

24 ноября. 22.30

Положение команд: Израиль – 1-0, Эстония – 0-1, Великобритания – 0-0, Греция – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.