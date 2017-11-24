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    ЧМ-2019. Отборочный турнир. Россия играет в гостях с Боснией и Герцеговиной, Бельгия примет Францию и другие матчи

    Теги результаты сборная России сборная Испании сборная Греции сборная Италии сборная Литвы сборная Франции сборная Германии сборная Турции сборная Сербии сборная Словении сборная Хорватии сборная Боснии и Герцеговины сборная Латвии сборная Болгарии сборная Черногории сборная Израиля сборная Грузии сборная Чехии сборная Австрии сборная Швеции сборная Финляндии сборная Румынии сборная Беларуси сборная Бельгии сборная Эстонии сборная Украины сборная Великобритании сборная Венгрии сборная Польши сборная Голландии сборная Исландии сборная Косово чемпионат мира-2019

    В пятницу, 24 ноября, сборная России проведет в Сараево первый матч отборочного турнира к чемпионату мира 2019 года против команды Боснии и Герцеговины.

    В другой игре группы E Бельгия встретится с Францией.

    Чемпионат мира-2019

    Отборочный турнир

    Европа

    Первый раунд

    Группа A

    Черногория – Испания

    24 ноября. 22.00

    Словения – Беларусь

    24 ноября. 22.30

    Положение команд: Черногория – 0-0, Словения – 0-0, Беларусь – 0-0, Испания – 0-0.

    Группа B

    Турция – Латвия

    24 ноября. 19.00

    Швеция – Украина

    24 ноября. 21.00

    Положение команд: Швеция – 0-0, Турция – 0-0, Латвия – 0-0, Украина – 0-0.

    Группа C

    Польша – Венгрия

    24 ноября. 20.15

    Косово – Литва

    24 ноября. 21.00

    Положение команд: Польша – 0-0, Косово – 0-0, Литва – 0-0, Венгрия – 0-0.

    Группа D

    Голландия – Хорватия

    24 ноября. 22.00

    Италия – Румыния

    24 ноября. 22.15

    Положение команд: Италия – 0-0, Голландия – 0-0, Хорватия – 0-0, Румыния – 0-0.

    Группа E

    Босния и Герцеговина – РОССИЯ

    24 ноября. 20.45

    Бельгия – Франция

    24 ноября. 22.30

    Положение команд: РОССИЯ – 0-0, Босния и Герцеговина – 0-0, Бельгия – 0-0, Франция – 0-0.

    Группа F

    Болгария – Финляндия

    24 ноября. 20.00

    Чехия – Исландия

    24 ноября. 20.00

    Положение команд: Болгария – 0-0, Чехия – 0-0, Исландия – 0-0, Финляндия – 0-0.

    Группа G

    Германия – Грузия

    24 ноября. 21.30

    Сербия – Австрия

    24 ноября. 22.00

    Положение команд: Германия – 0-0, Сербия – 0-0, Австрия – 0-0, Грузия – 0-0.

    Группа H

    Израиль – Эстония – 88:68 (21:21, 17:14, 27:19, 23:14)

    ИЗРАИЛЬ: Хауэлл (19 + 7 подборов + 7 передач), Доусон (13).

    ЭСТОНИЯ: Вайдеман (14 + 6 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Китсинг (14).

    24 ноября. 15.00

    Великобритания – Греция

    24 ноября. 22.30

    Положение команд: Израиль – 1-0, Эстония – 0-1, Великобритания – 0-0, Греция – 0-0.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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