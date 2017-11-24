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    «Зенит» осудил размещение баннера о Ратко Младиче на матче с «Вардаром»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Лига Европы происшествия болельщики Вардар политика

    Пресс-служба «Зенита» выступила с официальным заявлением по поводу размещения болельщиками клуба баннера «Ратко Младич – герой Сербии» на матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вардара» (2:1).

    «Группа лиц, находившаяся в зоне активного боления «Зенита», вывесила на трибунах баннер политического характера.

    Футбольный клуб «Зенит» совместно с представителями фандвижения в кратчайшие сроки принял оперативные меры по его устранению.

    Мы решительно осуждаем любые политические проявления на футболе. Позиция клуба: футбол – это территория вне политики, задача футбола – объединять людей, народы, национальности, странны, а не разъединять и сеять междоусобицу», – говорится в заявлении.

    По итогам игры с македонцами УЕФА завел дело против «Зенита» из-за расистского поведения болельщиков.

    На днях Гаагский трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению. В первой половине 90-х он командовал отрядом боснийских сербов в Югославии. По мнению трибунала, он виновен в гибели тысяч боснийских мусульман.

    Основное преступление, которое инкриминируют Младичу, – резня в Сребренице. В 1995 году там были убиты более 7 тысяч мусульман. Считается, что это было сделано именно по его приказу.

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