«Зенит» осудил размещение баннера о Ратко Младиче на матче с «Вардаром»

Пресс-служба выступила с официальным заявлением по поводу размещения болельщиками клуба баннера «Ратко Младич – герой Сербии» на матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против (2:1).

«Группа лиц, находившаяся в зоне активного боления , вывесила на трибунах баннер политического характера.

Футбольный клуб совместно с представителями фандвижения в кратчайшие сроки принял оперативные меры по его устранению.

Мы решительно осуждаем любые политические проявления на футболе. Позиция клуба: футбол – это территория вне политики, задача футбола – объединять людей, народы, национальности, странны, а не разъединять и сеять междоусобицу», – говорится в заявлении.

По итогам игры с македонцами УЕФА завел дело против из-за расистского поведения болельщиков.

На днях Гаагский трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению. В первой половине 90-х он командовал отрядом боснийских сербов в Югославии. По мнению трибунала, он виновен в гибели тысяч боснийских мусульман.

Основное преступление, которое инкриминируют Младичу, – резня в Сребренице. В 1995 году там были убиты более 7 тысяч мусульман. Считается, что это было сделано именно по его приказу.