Сухарь Акинфеева, поражение «МЮ», скандал с российскими скелетонистами и другие новости утра

1. Акинфеев прервал антирекордную серию в Лиге чемпионов! 2:0 с «Бенфикой» – и шансы на выход в плей-офф ЛЧ еще есть. В любом случае ЦСКА ждут еврокубки весной.

2. «МЮ» неожиданно уступил «Базелю» (0:1), а «Барселона» (0:0 с «Ювентусом») и «Челси» (4:0 с Карабахом») вышли в плей-офф. Остальные результаты дня.

3. И еще. «ПСЖ» забил 24 гола в группе ЛЧ – это рекорд турнира. А «Бавария» выиграла 9 матчей подряд после назначения Хайнкеса.

4. Скелетонисты Третьяков, Никитина, Потылицына, Орлова пожизненно отстранены от ОИ. А их результаты Сочи-2014 аннулированы. Зубков назвал это решение клоунадой.

5. «Салават Юлаев» проиграл 7-й матч из последних 9 – на этот раз «Ак Барсу» (0:5). ЦСКА разобрался с «Сочи» (6:3), «Йокерит» – с «Авангардом» (3:0). Все результаты дня в КХЛ.

6. Овечкин прервал 6-матчевую безголевую серию, Кузнецов набрал 3 очка, Бобровский оформил 3-й шатаут в сезоне. Все результаты в НХЛ.

7. Месси, Роналду, Неймар, Рамос и Де Хеа претендуют на попадание в команду года по версии УЕФА. Голосование началось.

8. В НБА «Бостон» проиграл «Майами», «Оклахома» победила «Голден Стэйт». Другие результаты – здесь.

9. УЕФА открыл дело против «Спартака» за использование пиротехники на матче с «Марибором». Опять.

10. Женская сборная России по керлингу не вышла в полуфинал чемпионата Европы.

11. Дзюба рассказал, почему не общается с прессой.

12. Ньяссе дисквалифицирован на два матча - это первое наказание в истории АПЛ за симуляцию.

13. Йохауг признала вину в нарушении антидопинговых правил.

Цитата дня. «Мы проиграли, потому что должны были вести в первом тайме со счетом 5:0, но не забили ни одного гола». Аналитика от Моуринью.