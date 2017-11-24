«Ак Барс» объявил о подписании контракта с Зариповым
Нападающий Данис Зарипов продолжит карьеру в «Ак Барсе».
36-летний форвард подписал с казанским клубом контракт до окончания сезона-2018/19 и получил 25-й номер.
Зарипов, пропустивший старт сезона из-за дисквалификации за употребление допинга, выиграл апелляцию: дисквалификация была сокращена до полугода и закончилась 23 ноября.
Данис является единственным четырехкратным обладателем Кубка Гагарина (в 2009, 2010 – с «Ак Барсом», в 2014, 2016 – с магнитогорским «Металлургом»). В 603 матчах КХЛ он набрал 565 (254+311) очков.
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