Вайсфельд о высказываниях Арзамасцева: «У нас не 38-й год, чтобы за такое штрафовать»
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал, как отреагировал на критику защитника Захара Арзамасцева в адрес руководства и тренеров.
«Никаких изменений в тренерском штабе у нас нет. Информация о штрафе и внесении Захара Арзамасцева в список отказов – слухи. Об этом лично мне не известно.
В контракте прописаны взыскания за высказывания в прессе, а его записали болельщики на личную камеру.
С тем же успехом он мог сказать это кому-нибудь на свадьбе. У нас не 38-й год, чтобы за такое штрафовать», – сказал Вайсфельд.
Захар Арзамасцев: «Вайсфельд – хитрый человек. Если тренеров «Салавата» уберут, его – тоже»
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