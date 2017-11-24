Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Вайсфельд о высказываниях Арзамасцева: «У нас не 38-й год, чтобы за такое штрафовать»

    Теги Салават Юлаев Леонид Вайсфельд КХЛ Захар Арзамасцев

    Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал, как отреагировал на критику защитника Захара Арзамасцева в адрес руководства и тренеров.

    «Никаких изменений в тренерском штабе у нас нет. Информация о штрафе и внесении Захара Арзамасцева в список отказов – слухи. Об этом лично мне не известно.

    В контракте прописаны взыскания за высказывания в прессе, а его записали болельщики на личную камеру.

    С тем же успехом он мог сказать это кому-нибудь на свадьбе. У нас не 38-й год, чтобы за такое штрафовать», – сказал Вайсфельд.

    Захар Арзамасцев: «Вайсфельд – хитрый человек. Если тренеров «Салавата» уберут, его – тоже»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться