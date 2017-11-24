Вайсфельд о высказываниях Арзамасцева: «У нас не 38-й год, чтобы за такое штрафовать»

Генеральный менеджер Леонид Вайсфельд рассказал, как отреагировал на критику защитника Захара Арзамасцева в адрес руководства и тренеров.

«Никаких изменений в тренерском штабе у нас нет. Информация о штрафе и внесении Захара Арзамасцева в список отказов – слухи. Об этом лично мне не известно.

В контракте прописаны взыскания за высказывания в прессе, а его записали болельщики на личную камеру.

С тем же успехом он мог сказать это кому-нибудь на свадьбе. У нас не 38-й год, чтобы за такое штрафовать», – сказал Вайсфельд.

Захар Арзамасцев: «Вайсфельд – хитрый человек. Если тренеров «Салавата» уберут, его – тоже»