Госдума хочет приравнять КХЛ к НХЛ, «Локомотив» и профсоюз игроков против матча в Хабаровске и другие новости утра
1. Госдума готовит законопроект, позволяющий КХЛ не отпускать легионеров на Олимпиаду. Действительно, смешно.
2. «Ак Барс» уступил «Авангарду» (3:4 Б), это 5-е поражение Казани в последних 6 матчах. Остальные результаты дня в КХЛ.
3. Два игрока ЦСКА получили переломы малоберцовых костей в Хабаровске. Здоровья Алексею Березуцкому и Георги Миланову.
4. Роналду не сделал ни одного перехвата или отбора в примере в этом сезоне. Удивительная статистика.
5. Панарин в последних 4 матчах забил 3 гола. Все результаты в НХЛ.
6. Погорилая не выступит на этапе Гран-при в США из-за травмы спины. Ее заменит Саханович.
7. Радулов не присоединился к движению Putin Team. А вот бобслеист бобслеист Воевода в команде.
8. Фетисов планирует устроить матч с участием мировых звезд на Северном полюсе. В апреле 2019 года.
9. В НБА «Новый Орлеан» обыграл «Оклахому», «Даллас» уступил «Бостону». Другие результаты – здесь.
10. Джикия продлил контракт со «Спартаком» до 2022 года. Защитником до этого интересовался «Зенит», но тот остался в «лучшей команде страны».
11. Тавеккио ушел в отставку с поста президента Федерации футбола Италии. А ведь не хотел сначала.
12. ФИФА не обнаружила нарушений антидопинговых правил российскими футболистами. Расследование продолжается.
13. Медведева рассказала, почему не прыгает четверные прыжки.
Цитата дня. «У ЦСКА после матча в лютую погоду травмированы два игрока». Семин не хочет лететь в морозный Хабаровск. Профсоюз футболистов тоже против.
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