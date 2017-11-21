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    Sports.ru

    Госдума хочет приравнять КХЛ к НХЛ, «Локомотив» и профсоюз игроков против матча в Хабаровске и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Госдума готовит законопроект, позволяющий КХЛ не отпускать легионеров на Олимпиаду. Действительно, смешно.

    2. «Ак Барс» уступил «Авангарду» (3:4 Б), это 5-е поражение Казани в последних 6 матчах. Остальные результаты дня в КХЛ.

    3. Два игрока ЦСКА получили переломы малоберцовых костей в Хабаровске. Здоровья Алексею Березуцкому и Георги Миланову.

    4. Роналду не сделал ни одного перехвата или отбора в примере в этом сезоне. Удивительная статистика.

    5. Панарин в последних 4 матчах забил 3 гола. Все результаты в НХЛ.

    6. Погорилая не выступит на этапе Гран-при в США из-за травмы спины. Ее заменит Саханович.

    7. Радулов не присоединился к движению Putin Team. А вот бобслеист бобслеист Воевода в команде.

    8. Фетисов планирует устроить матч с участием мировых звезд на Северном полюсе. В апреле 2019 года.

    9. В НБА «Новый Орлеан» обыграл «Оклахому», «Даллас» уступил «Бостону». Другие результаты – здесь.

    10. Джикия продлил контракт со «Спартаком» до 2022 года. Защитником до этого интересовался «Зенит», но тот остался в «лучшей команде страны».

    11. Тавеккио ушел в отставку с поста президента Федерации футбола Италии. А ведь не хотел сначала.

    12. ФИФА не обнаружила нарушений антидопинговых правил российскими футболистами. Расследование продолжается.

    13. Медведева рассказала, почему не прыгает четверные прыжки.

    Цитата дня«У ЦСКА после матча в лютую погоду травмированы два игрока». Семин не хочет лететь в морозный Хабаровск. Профсоюз футболистов тоже против.

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