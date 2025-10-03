  • Спортс
Мухортова и Евгеньев о программах: «Есть желание катануть что-то более театрализованное, добавить экспрессии. Наподобие того, что показал Кондратюк»

Мухортова и Евгеньев рассказали, что хотят сделать более экспрессивную программу.

Пара представила на контрольных прокатах короткую программу под песню Besame Mucho и произвольную под Van Gogh от Вирджинио Айелло, Risk от Стивена Гатайнца и Cernunnos Кристиана Рейндля и Люси Паради.

– В прошлом сезоне у вас были нежные лиричные образы, сейчас – более эмоциональные. А есть ли какие-то образы, которые бы хотели попробовать на льду, но пока еще не реализовали такую идею?

Анастасия Мухортова: На данный момент больше всего мы хотим катать те образы, что выбрали для этого сезона. Есть еще некоторые идеи для показательных выступлений, которые можно реализовать.

Более интересных идей для соревновательных программ пока что не появилось. Мы не всегда специально ищем музыку и идеи – чаще всего это происходит по ходу сезона: кто-то другой вдохновляет или услышишь интересную музыку – и все само собой складывается в голове.

Дмитрий Евгеньев: А вот я не скажу, что у меня есть определенная музыка, хотя некоторые варианты имеются. Мое желание – это катануть что-то более театрализованное.

Мухортова: Первый раз об этом слышу, ха-ха.

Евгеньев: Наподобие того, что показал Марк Кондратюк в короткой программе. Потому что, как мне кажется, меня всегда называли очень артистичным, театральным.

Поэтому как-то хочу реализовать это с Настей. У меня была идея сделать программу под «Пиратов Карибского моря», хотя меня все сильно останавливают, говорят, что это как-то уже немного детское. Но мне хочется максимально отыграть.

Мухортова: Тут я Диму поддержу, есть желание. Хочется что-то такое, где можно больше экспрессии добавить. 

Евгеньев: Необязательно показывать только красоту катания, важно также передать живые эмоции.

– Хотите это именно в соревновательной или в показательной программе?

Евгеньев: Я хотел бы, чтобы это была короткая программа. Потому что дорожка – такой элемент, где можно много чего сделать. Все остальное у нас очень жестко регламентировано.

Мухортова: Да и дорожка, к сожалению, тоже жестко регламентирована, чтобы набрать уровни.

