Строганов прыгнул два четверных риттбергера в произвольной программе на Кубке Санкт-Петербурга
Илья Строганов прыгнул два четверных риттбергера в произвольной программе.
На Кубке Санкт-Петербурга фигурист выиграл произвольную с 172,57 баллами и занял итоговое второе место (241,12), уступив Матвею Ветлугину.
В прокате Строганов прыгнул каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа, сольный риттбергер, а также четверной лутц, на котором отметили неясное ребро. За технику ему поставили 97,31 балла.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
