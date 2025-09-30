Илья Строганов прыгнул два четверных риттбергера в произвольной программе.

На Кубке Санкт-Петербурга фигурист выиграл произвольную с 172,57 баллами и занял итоговое второе место (241,12), уступив Матвею Ветлугину.

В прокате Строганов прыгнул каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа, сольный риттбергер, а также четверной лутц, на котором отметили неясное ребро. За технику ему поставили 97,31 балла.