9

Самсонов пять раз упал во время выступлений на контрольных прокатах, один раз – вне программы

Даниил Самсонов пять раз упал во время выступлений на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты проходят в Санкт-Петербурге. Фигурист представил новую короткую программу под саундтрек к фильму «Миссия невыполнима» и музыку Imagine Dragons, а также новую произвольную под песню House of the Rising Sun.

В короткой Даниил упал со всех прыжковых элементов – четверного лутца, тройного акселя и четверного сальхова. В произвольной он сделал «бабочку» на лутце в начале проката, упал с четверного сальхова, а также допустил падение вне программы – во время выхода на лед.

В межсезонье фигурист перешел из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

Даниил Самсонов: «Вижу изменения в тренировочном процессе, вижу улучшения в себе. Думаю, к основным соревнованиям мы подойдем в хорошей форме»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoДаниил Самсонов
logoконтрольные прокаты
мужское катание
logoсборная России
