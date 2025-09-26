  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Евгения Медведева: «В спорте парфюм приветствуется всегда. Все-таки мы спортсмены, живые люди, за этим надо следить, особенно девчонкам»
14

Евгения Медведева: «В спорте парфюм приветствуется всегда. Все-таки мы спортсмены, живые люди, за этим надо следить, особенно девчонкам»

Евгения Медведева рассказала о важности парфюма для фигуристок.

Двукратная чемпионка мира Медведева стала гостем «Модного подкаста».

– Тебе на сборах и на соревнованиях можно было чем-то пользоваться?

– Да. В спорте парфюм приветствуется всегда. И у каждой фигуристки – перед тренировкой, перед выступлениями – всегда дезодорант, парфюм. Потому что все-таки мы спортсмены, живые люди, за этим надо следить, особенно девчонкам.

Поэтому у меня всегда комбо: дезодорант в спрее – вообще где только можно – и парфюмом сверху. И пошла кататься.

– Каким [парфюмом], помнишь?

– Цветочным. Я всегда брала цветочный, чтобы было освежающе. Потому что если ты на свою нагрузку еще «конфеты» какие-нибудь или тяжеленный удовый аромат... Тем более мы же тренируемся все не индивидуально – мы все тренируемся в группе.

Чтобы никого не задушить просто-напросто своим ароматом – всегда что-то легкое, цветочное. Не сильно дорогое, потому что это прям такой расходник-расходник. Морская волна какая-нибудь...

– Был какой-то аромат, который тебе придавал сил, может быть, внутренне мотивировал?

– Нет, для меня аромат – это не про мотивацию. Для меня это про какой-то отдых, про ностальгию. Я никогда не ассоциировала аромат с чем-то, что может мне придать сил. Я ароматы всегда ассоциирую с чем-то, что может меня развлечь, позабавить, – сказала Медведева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
женское катание
logoсборная России
logoЕвгения Медведева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
ISU: «Участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнованиями в Пекине»
714 минут назад
Nebelhorn Trophy. Гоголев, Торгашев, Томоно, Бричги, Садовский покажут произвольные программы
156 минут назадLive
Мемориал Непелы. Петрыкина, Гутманн, Ким Чхэ Ен, Пеццетта, Сенюк, Лин-Грейси выступят с короткими программами
23сегодня, 11:25Live
Гран-при среди юниоров. Шифрина, Ван Ихань, Джу Хе Вон, Ким Ю Сон, Калугина выступят с произвольными программами
сегодня, 11:25Live
Ягудин о словах Дюамель про Петросян: «Такие прыжки у Аделии были всегда. И они никак не поменяются к Олимпиаде»
8сегодня, 11:18
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Петросян и Гуменник поедут на Олимпиаду-2026! Почему им будет сложно?
сегодня, 11:00
Контрольные прокаты сборной России. Петросян, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Садкова, Двоеглазова покажут короткие программы
16сегодня, 10:57
Тамара Москвина: «Никто не сидит и не ждет, когда придут русские. Спортсмены стараются подтянуться к нашему уровню и где-то могут быть сейчас даже сравниваемы»
9сегодня, 10:41
Гран-при среди юниоров. Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман победили в танцах на льду, Бьянки и Базиль – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
2сегодня, 10:27
Короткая программа Мишиной и Галлямова поставлена на музыку из оперы «Травиата», в произвольной – «Элвис»
21сегодня, 10:10
Ко всем новостям
Последние новости
Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Щебакова и Гончаров представят ритм-танцы
сегодня, 11:10
Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев выступят с короткими программами
сегодня, 11:03
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Самсонов, Угожаев, Лутфуллин покажут короткие программы
сегодня, 10:50
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
3сегодня, 07:00
Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
3вчера, 18:55
Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
6вчера, 16:24Фото
Александра Трусова: «Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем»
4вчера, 13:40
Майя Сарафанова: «Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать»
3вчера, 11:37
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16