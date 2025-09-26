Евгения Медведева: «В спорте парфюм приветствуется всегда. Все-таки мы спортсмены, живые люди, за этим надо следить, особенно девчонкам»

Евгения Медведева рассказала о важности парфюма для фигуристок.

Двукратная чемпионка мира Медведева стала гостем «Модного подкаста ».

– Тебе на сборах и на соревнованиях можно было чем-то пользоваться?

– Да. В спорте парфюм приветствуется всегда. И у каждой фигуристки – перед тренировкой, перед выступлениями – всегда дезодорант, парфюм. Потому что все-таки мы спортсмены, живые люди, за этим надо следить, особенно девчонкам.

Поэтому у меня всегда комбо: дезодорант в спрее – вообще где только можно – и парфюмом сверху. И пошла кататься.

– Каким [парфюмом], помнишь?

– Цветочным. Я всегда брала цветочный, чтобы было освежающе. Потому что если ты на свою нагрузку еще «конфеты» какие-нибудь или тяжеленный удовый аромат... Тем более мы же тренируемся все не индивидуально – мы все тренируемся в группе.

Чтобы никого не задушить просто-напросто своим ароматом – всегда что-то легкое, цветочное. Не сильно дорогое, потому что это прям такой расходник-расходник. Морская волна какая-нибудь...

– Был какой-то аромат, который тебе придавал сил, может быть, внутренне мотивировал?

– Нет, для меня аромат – это не про мотивацию. Для меня это про какой-то отдых, про ностальгию. Я никогда не ассоциировала аромат с чем-то, что может мне придать сил. Я ароматы всегда ассоциирую с чем-то, что может меня развлечь, позабавить, – сказала Медведева.