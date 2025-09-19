Татьяна Тарасова: «Кто может выиграть Олимпиаду – тот должен ехать. А кто претендует только на 5-7-е места – может быть, и смысла нет»

Татьяна Тарасова допустила, что на Олимпиаду нет смысла ехать за пятыми местами.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян к Играм-2026 индивидуально в нейтральном статусе – на тех же условиях, что и в 2024 году. При этом они вновь не смогут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия.

«Когда нас начнут защищать? Когда? Нужно серьезно думать, что делать дальше. Кто может выиграть Олимпиаду – тот должен ехать, а кто на 5-7-е места только претендует, может быть, и смысла нет. А без русского хоккея это вообще что за Олимпиада?

Я считаю, что сильные люди должны собраться на высшем уровне и решить, что дальше делать, выработать единую серьезную линию поведения. Потому что так нельзя обращаться со спортсменами – у спортсмена жизнь короткая, а еще больше укорачивать ее никому не позволено», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова .

На летней Олимпиаде-2024 в Париже смогли выступить лишь 15 россиян.

