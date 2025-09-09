  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Игорь Ефимчук: «Чемпионат России – как незакрытый гештальт, мечта. Очень хочется туда попасть. Но пока цель – усложнять контент»
4

Игорь Ефимчук: «Чемпионат России – как незакрытый гештальт, мечта. Очень хочется туда попасть. Но пока цель – усложнять контент»

Фигурист Ефимчук, вернувшийся на турниры спустя 7 лет, рассказал о своей цели.

26-летний Игорь Ефимчук стал третьим на этапе Кубка Санкт-Петербурга. До этого он последний раз выступал на соревнованиях в сезоне‑2017/18.

– Игорь, главный вопрос – зачем? В мужском одиночном – сверхконкуренция, международных стартов нет. Зачем возвращаться?

– Прежде всего – интерес. Мне интересно, к чему может привести данная авантюра. Интересно испытывать свое тело, на что оно еще способно. Конечно, приносит кучу удовольствия, когда у тебя начинают получаться элементы, над которыми ты работаешь.

– Фигурное катание не отпускает?

– В моем случае – да, потому что в разные периоды жизни, даже когда я занимался шоу, в мою голову лезли мысли о спорте. Что я будто не добился того, чего мог. Периодически мысли фигурном катании возвращались, когда от него уходил. Может, я смог бы пойти и на работу в офисе, но сомневаюсь, что получал бы такое же удовлетворение, как сейчас на льду.

– Цель сейчас – чемпионат России? Чтобы всех окончательно удивить?

– Чемпионат России – как незакрытый гештальт, мечта. Он двигатель моего прогресса, думаю. Очень хочется туда попасть. Но пока цель – усложнять контент, чтобы как раз приближаться к мечте. Но, скажем так, если брать реакцию других фигуристов, то в основном это и правда было очень сильное удивление. И от многих услышал слова поддержки. Пожелали удачи в моем пути, – сказал Ефимчук.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
мужское катание
Игорь Ефимчук
logoчемпионат России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Ефимчука: «Никакой цели пока не ставлю. Дебют оказался неплохим, надеюсь, что будем дальше прогрессировать»
103 сентября, 18:57
Игорь Ефимчук: «Я находился в поисках себя отдельно от фигурного катания. Прошлым летом понял, что мне его не хватает, вернулся на лед»
113 сентября, 13:31
Кубок Санкт-Петербурга. Гуменник победил, Соловьев – 2-й, Ефимчук – 3-й
4033 сентября, 11:16
Главные новости
Авербух о фигурном катании: «У абсолютного чемпиона должна быть и программа, и техническая база на высоте»
112 минут назад
Ефимчук о шоу на лайнерах: «Базировались мы в Орландо, оттуда отправлялись в недельные круизы. Мексика, Пуэрто-Рико, Гондурас – по этим местам я погулял»
сегодня, 17:32
Никита Володин получил гражданство Германии
6сегодня, 17:01Фото
Сбор фигуристов перед олимпийской квалификацией пройдет в Красноярске с 9 по 17 сентября
10сегодня, 16:43
13 сентября превратим лед «ЦСКА-Арены» в танцпол – приходите на ледовое шоу Евгении Медведевой!
сегодня, 16:00Реклама
Татьяна Тарасова: «Хорошей идеей было бы провести показательные выступления фигуристов США и России. Это было бы незабываемо»
7сегодня, 14:36
Трусова о восстановлении: «Стоять на балансире по полторы минуты на каждой ноге далеко не так эффектно, как четверные прыжки, но без крепкой базы прыжки невозможны»
5сегодня, 14:28
Тарасова об олимпийском отборе: «Как бы к нам не относились, судить будут по катанию. Жду, что наши спортсмены отберутся на Игры»
2сегодня, 14:17
Рудковская о Саше Плющенко: «Сын четко идет по сценарию Евгения. Как говорит мой друг Киркоров: «Встретимся у кассы в финале»
89сегодня, 13:36
Медведева – на вопрос о возвращении за миллион долларов: «Зачем? Выигрывать Олимпиаду мне не нужно, и это теоретически невозможно»
74сегодня, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
2сегодня, 09:48
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
222 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44