Игорь Ефимчук: «Чемпионат России – как незакрытый гештальт, мечта. Очень хочется туда попасть. Но пока цель – усложнять контент»

Фигурист Ефимчук, вернувшийся на турниры спустя 7 лет, рассказал о своей цели.

26-летний Игорь Ефимчук стал третьим на этапе Кубка Санкт-Петербурга. До этого он последний раз выступал на соревнованиях в сезоне‑2017/18.

– Игорь, главный вопрос – зачем? В мужском одиночном – сверхконкуренция, международных стартов нет. Зачем возвращаться?

– Прежде всего – интерес. Мне интересно, к чему может привести данная авантюра. Интересно испытывать свое тело, на что оно еще способно. Конечно, приносит кучу удовольствия, когда у тебя начинают получаться элементы, над которыми ты работаешь.

– Фигурное катание не отпускает?

– В моем случае – да, потому что в разные периоды жизни, даже когда я занимался шоу, в мою голову лезли мысли о спорте. Что я будто не добился того, чего мог. Периодически мысли фигурном катании возвращались, когда от него уходил. Может, я смог бы пойти и на работу в офисе, но сомневаюсь, что получал бы такое же удовлетворение, как сейчас на льду.

– Цель сейчас – чемпионат России? Чтобы всех окончательно удивить?

– Чемпионат России – как незакрытый гештальт, мечта. Он двигатель моего прогресса, думаю. Очень хочется туда попасть. Но пока цель – усложнять контент, чтобы как раз приближаться к мечте. Но, скажем так, если брать реакцию других фигуристов, то в основном это и правда было очень сильное удивление. И от многих услышал слова поддержки. Пожелали удачи в моем пути, – сказал Ефимчук.