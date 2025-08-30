Татьяна Навка выпустила коллекцию спортивной одежды
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка выпустила коллекцию одежды.
«Представляем первую коллекцию спортивной одежды Татьяны Навки и бренда EUPHORIA. В основе дропа – профессиональный опыт олимпийской чемпионки, дисциплина и особое отношение к движению и телу.
Лаконичные силуэты, продуманный крой и точный выбор материалов делают вещи комфортными в зале и органичными в повседневной жизни.
Все изделия, вошедшие в капсулу, выполнены из специализированных тканей с разной фактурой, которые подобраны таким образом, чтобы сохранять форму во время движения, обеспечивать легкую поддержку и не сковывать активность даже в динамичных тренировках.
Для тех, кто ценит чистоту линий, удобство и функциональность без лишней декоративности», – написано в совместном посте Навки и бренда.
