Синицына представила новые программы на Кубке Беларуси: «Сотворение мира» в короткой, «Танцор диско» – в произвольной

Ксения Синицына выступила с новыми программами на Кубке Беларуси в Минске.

Короткая программа российской фигуристки поставлена под музыку Андрея Петрова из балета «Сотворение мира», произвольная – под саундтрек из индийского фильма «Танцор диско».

На турнире Синицына заняла второе место, получив 194,20 балла по сумме двух программ.

Победу одержала представительница Беларуси Виктория Сафонова (202,03), бронзу завоевала ее соотечественница Варвара Стахович (187,95).

ВИДЕО 1 / ВИДЕО 2