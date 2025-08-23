Авербух об операции на глазах: «Триггером стало то, что я начал много щуриться и постоянно отодвигать текст»

Илья Авербух рассказал, как перенес операцию на глазах.

«Операция на глазах – абсолютно плановая история. Мне заменили хрусталик, здесь ничего особенного. Сделал это, чтобы улучшить качество жизни, но не более того. Это базовая операция, к которой приходит каждый. Можно прийти к очкам, а можно сделать эту операцию.

Триггером стало то, что я начал много щуриться и постоянно отодвигать от глаз текст. Я очень много работаю со сценариями, так что в какой-то момент это стало невыносимо. В межсезонье, когда у меня наименьшее количество работы, решился сделать это. Доверился врачам, так что сейчас проблемы забыты.

Операция заняла примерно 15 минут, после этого сразу же поехал домой. Врач изначально предупреждал, что восстановление займет около трех месяцев, а операция прошла больше месяца назад. Конечно, зрение восстанавливается не сразу, есть определенные моменты.

Например, когда ночью едешь за рулем, вокруг фар машин видишь определенное свечение. Сильно это мешает, но к этому надо было привыкнуть. Сейчас уже прошло, так что чувствую себя прекрасно», – рассказал хореограф, чемпион мира и олимпийский призер в танцах на льду Авербух .