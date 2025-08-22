«Замечательная новость. Нас ведь давно никуда не зовут, так что поедем с удовольствием». Тарасова о приглашении фигуристов в КНДР

Тарасова положительно оценила приглашение российских фигуристов в КНДР.

Ранее Министерство спорта РФ сообщило, что фигуристы приглашены принять участие в международном фестивале в Пхеньяне, который пройдет с 7 по 9 октября.

Делегация будет состоять из трех спортсменов-одиночников, спортивной пары и танцевального дуэта.

«А как относиться к тому, что нас приглашают? Замечательная новость. Нас ведь давно никуда не зовут. Так что мы очень рады, поедем с удовольствием.

Первая ли это поездка фигуристов в КНДР? Честно говоря, не помню, но вроде наши ребята туда уже ездили. Вообще хотелось бы, чтобы нас снова стали везде приглашать – в США, Канаду, Италию», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова .

