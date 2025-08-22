Бестемьянова о приглашении фигуристов в КНДР: «Туда уже ездили, и с большим успехом. Там любят фигурное катание, есть роскошные дворцы спорта»
Наталья Бестемьянова заявила, что российские фигуристы с успехом ездили в КНДР.
Ранее Министерство спорта РФ сообщило, что семь фигуристов (три одиночника, спортивная пара и танцевальный дуэт) получили приглашения в КНДР. Они примут участие в фестивале, посвященном 80-й годовщине создания Трудовой партии Кореи.
«Туда уже ездили несколько раз, и в каждом случае был большой успех. В КНДР очень любят фигурное катание, там роскошные дворцы спорта, есть все условия. Что касается уровня местных спортсменов, то я не очень сильно погружена в их дела. Захотят ли наши ребята туда поехать? Это лучше спрашивать у них», – сказала олимпийская чемпионка Бестемьянова.
