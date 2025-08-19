Канадский фигурист Киган Мессинг возобновит карьеру в сезоне-2025/26

Фигурист Киган Мессинг возобновит спортивную карьеру в будущем сезоне.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания Канады.

«Во время тура Stars on Ice я понял, что снова катаюсь на высоком уровне, и это подтолкнуло меня к решению вернуться. Я много работал, восстановил свои прыжки и вновь обрел желание тренироваться. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы стать сильнее, чем когда уходил из спорта, и завоевать место в олимпийской сборной», – сказал Мессинг.

33-летний Мессинг – серебряный призер чемпионата четырех континентов (2023), обладатель двух медалей этапов Гран-при, победитель турниров серии «Челленджер», двукратный чемпион Канады в мужском одиночном катании.

Фигурист планирует готовиться к соревнованиям под руководством своего давнего тренера Ральфа Бургхарта.