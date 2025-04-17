Юрист Князев о деле Розанова: «То, что он в другой стране, не является основанием, чтобы не проводить проверку. Но это будет сложным после стольких лет»

Юрист объяснил, почему сложно провести проверку в отношении Сергея Розанова.

16-летняя фигуристка Вероника Жилина сообщила о домогательствах со стороны тренера Розанова , с которым она раньше работала в академии «Ангелы Плющенко». На момент предполагаемого происшествия спортсменке было 11 лет.

«Потерпевшая должна подать заявление в органы, а полиция должна провести проверку. То, что Розанов находится в другой стране, не является основанием, чтобы не проводить проверку. Но ее проведение будет сложным после стольких лет.

Тем не менее должны вызвать свидетелей, может, у Жилиной есть дневники и подтверждения. А возможно, он сам приедет и признается. От местонахождения человека процессуальная ситуация не меняется.

11 лет – это вообще малолетняя. Если трогал, Розанову грозит до десяти лет, а если были половые сношения, наказание еще строже – до 15 лет. Надо посмотреть 131-ю, 132-ю статьи («Насильственные действия сексуального характера»), а также 134-ю. Обычно они идут «букетом», потому что потрогал – одно, показал – другое», – рассказал юрист Андрей Князев.

Розанов работал в академии «Ангелы Плющенко» в 2020–2021 годах, впоследствии проводил сборы в различных странах.

Скандал в нашей фигурке: тренера Розанова обвинили в домогательствах к 11-летней