Юрист Князев о деле Розанова: «То, что он в другой стране, не является основанием, чтобы не проводить проверку. Но это будет сложным после стольких лет»
16-летняя фигуристка Вероника Жилина сообщила о домогательствах со стороны тренера Розанова, с которым она раньше работала в академии «Ангелы Плющенко». На момент предполагаемого происшествия спортсменке было 11 лет.
«Потерпевшая должна подать заявление в органы, а полиция должна провести проверку. То, что Розанов находится в другой стране, не является основанием, чтобы не проводить проверку. Но ее проведение будет сложным после стольких лет.
Тем не менее должны вызвать свидетелей, может, у Жилиной есть дневники и подтверждения. А возможно, он сам приедет и признается. От местонахождения человека процессуальная ситуация не меняется.
11 лет – это вообще малолетняя. Если трогал, Розанову грозит до десяти лет, а если были половые сношения, наказание еще строже – до 15 лет. Надо посмотреть 131-ю, 132-ю статьи («Насильственные действия сексуального характера»), а также 134-ю. Обычно они идут «букетом», потому что потрогал – одно, показал – другое», – рассказал юрист Андрей Князев.
Розанов работал в академии «Ангелы Плющенко» в 2020–2021 годах, впоследствии проводил сборы в различных странах.
Скандал в нашей фигурке: тренера Розанова обвинили в домогательствах к 11-летней
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий