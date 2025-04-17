  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Юрист Князев о деле Розанова: «То, что он в другой стране, не является основанием, чтобы не проводить проверку. Но это будет сложным после стольких лет»
44

Юрист Князев о деле Розанова: «То, что он в другой стране, не является основанием, чтобы не проводить проверку. Но это будет сложным после стольких лет»

Юрист объяснил, почему сложно провести проверку в отношении Сергея Розанова.

16-летняя фигуристка Вероника Жилина сообщила о домогательствах со стороны тренера Розанова, с которым она раньше работала в академии «Ангелы Плющенко». На момент предполагаемого происшествия спортсменке было 11 лет.

«Потерпевшая должна подать заявление в органы, а полиция должна провести проверку. То, что Розанов находится в другой стране, не является основанием, чтобы не проводить проверку. Но ее проведение будет сложным после стольких лет.

Тем не менее должны вызвать свидетелей, может, у Жилиной есть дневники и подтверждения. А возможно, он сам приедет и признается. От местонахождения человека процессуальная ситуация не меняется.

11 лет – это вообще малолетняя. Если трогал, Розанову грозит до десяти лет, а если были половые сношения, наказание еще строже – до 15 лет. Надо посмотреть 131-ю, 132-ю статьи («Насильственные действия сексуального характера»), а также 134-ю. Обычно они идут «букетом», потому что потрогал – одно, показал – другое», – рассказал юрист Андрей Князев.

Розанов работал в академии «Ангелы Плющенко» в 2020–2021 годах, впоследствии проводил сборы в различных странах.

Скандал в нашей фигурке: тренера Розанова обвинили в домогательствах к 11-летней

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
происшествия
logoСергей Розанов
женское катание
logoВероника Жилина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алексей Железняков: «Ни разу не замечал за Розановым педофилических ситуаций. Есть такое понятие, как месть»
97сегодня, 11:01
Скандал в нашей фигурке: тренера Розанова обвинили в домогательствах к 11-летней
436сегодня, 09:00
Бетина Попова: «Безопасность детей должна быть на первом месте. Ни в коем случае нельзя осуждать девочку за то, что она рассказала»
137вчера, 21:01
Главные новости
World Team Trophy. США лидируют в командном зачете после трех видов из восьми, Япония – 2-я, Франция – 3-я
49 минут назад
World Team Trophy. Лью победила в короткой программе, Сакамото – 2-я, Губанова – 3-я
26611 минут назад
Илья Малинин: «Я немного подустал, и возможно, из-за этого катался неидеально, но в целом я доволен»
146 минут назад
Алексей Железняков: «Ни разу не замечал за Розановым педофилических ситуаций. Есть такое понятие, как месть»
97сегодня, 11:01
World Team Trophy. Малинин выиграл короткую программу, Сяо Хим Фа – 2-й, Браун – 3-й
356сегодня, 10:55
Ирина Роднина: «Очень много спортсменов с корнями из России выступает за другие страны. Это успех нашей страны и нашей школы»
32сегодня, 10:37
Квителашвили о прокате на командном ЧМ: «Честно скажу, плохо. Хотелось достойнее откатать программу, был как-то «не в ногах»
9сегодня, 10:25
Туктамышева о работе комментатором на World Team Trophy: «Просто мечта. Очень непривычно себя ощущать в новой роли, но мне нравится»
7сегодня, 09:45
«Японские зрители остаются с фуфлом – им надоело, поэтому и пригласили наших девчонок». Губерниев о шоу Fantasy on Ice
24сегодня, 09:16
World Team Trophy. Чок и Бейтс выиграли ритм-танец, Гиллес и Пуарье – 2-е, Дэвис и Смолкин – 5-е
156сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
Петр Гуменник: «Узнал о предстоящем рекорде Овечкина, только когда он сравнялся с рекордом. Это, конечно, круто – спортивный дух, упорство, уверенность, напор»
510 апреля, 20:37
Александр Жулин: «Овечкин – гений и гордость русского хоккея! Думаю, его рекорд продержится очень долго, лет 20-26»
77 апреля, 18:17
Рудковская о благотворительности Овечкина: «Саша помогал закрывать большие сборы, в том числе личными средствами. Для меня это показатель большого сердца»
147 апреля, 15:58
Татьяна Тарасова: «Рекорд для Овечкина – это нормальное состояние. Так живут выдающиеся спортсмены»
46 апреля, 18:36
Ирина Роднина: «В Америке фигура Овечкина уже давно не просто на одном уровне с Гретцки, но и выше»
186 апреля, 06:46
Трусова о беременности: «Первый триместр токсикоз был. Классно было выступать»
144 апреля, 18:16
Стример Мэддисон про Загитову: «Сейчас она выглядит ужасно, как 45-летний бимбо-унитаз. Со мной даже домохозяйки не станут спорить»
244 апреля, 14:15YouTube
Энберт о «Ледниковом периоде»: «Валя Карнавал открылась с новой стороны, показав себя как драматическая актриса и героиня сложных историй»
34 апреля, 07:05
Гущина о турнире на Байкале: «Каталась с удовольствием. Когда поначалу был сильный ветер, мы немного поднапряглись, но потом погода наладилась»
3 апреля, 11:34
София Качушкина: «Предложения о возвращении поступали. Кто знает, что принесет будущее»
32 апреля, 08:15