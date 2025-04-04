Ирина Роднина: «Момента, когда я хотела покинуть политику, не было. Эта сфера была для меня напряженной, где-то рискованной, но всегда интересной»

Ирина Роднина заявила, что у нее не было желания покинуть политику.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию является депутатом Госдумы РФ с 2007 года.

«Момента, когда я хотела покинуть политику, не было. Эта сфера была для меня напряженной, где-то рискованной, но всегда интересной», – сказала 75-летняя Роднина.

Бывшая фигуристка пока не рассказала, будет ли избираться в Госдуму в 2026-м.

«Мне кажется, пока рано о таком говорить. Время, чтобы принять решение, у меня еще есть», – отметила Роднина.