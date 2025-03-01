Тарасова о главной проблеме российского спорта: «Три года не участвуем в соревнованиях. Самое интересное – непонятно почему? Вроде спорт и политика – разные вещи»
– Главная проблема в российском спорте? Нас до соревнований не допускают. Три года уже не принимаем участия в международных соревнованиях – вот главная проблема. Самое интересное – непонятно, почему? Вроде спорт и политика – разные вещи. Так говорится, но так не делается.
Другие проблемы? Считаю, что у всех спортсменов нормальные условия труда. Фигуристы имеют сколько угодно льда.
– То есть после нашего возвращения проблем не будет?
– Как не будет? Нас не было три года – мы без судей, без никого. Как проблем не будет? Мы все будем решать по мере поступления. Нам главное – сохранить свою форму и хорошее состояние, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова, чьи слова цитирует Sport24.
«Уже прошло три года, кошмар. Но мы выдерживаем, все видели наш чемпионат. Тот, кто видел чемпионат, никогда не забудет. Это зрелище меня потрясло, а я повидала много, у меня 55 лет тренерского стажа.
Очень тяжелый опыт – не хватает международных соревнований. Ребят очень жалко. Многие из них могли стать чемпионами мира и Европы. Что могла бы пожелать нашему фигурному катанию? Терпения.
Если мальчик, который выиграл чемпионат Европы, говорит, что вряд ли ему бы удалось быть первым, если бы были российские фигуристы, то это о чем-то говорит. И так по всем видам. Но нам легко не будет, когда мы выйдем. Мы должны быть сильно лучше, быть недосягаемыми, поэтому мы стараемся», – приводит слова Тарасовой ТАСС.
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