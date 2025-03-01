  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тарасова о главной проблеме российского спорта: «Три года не участвуем в соревнованиях. Самое интересное – непонятно почему? Вроде спорт и политика – разные вещи»
38

Тарасова о главной проблеме российского спорта: «Три года не участвуем в соревнованиях. Самое интересное – непонятно почему? Вроде спорт и политика – разные вещи»

Татьяна Тарасова назвала главную проблему российского спорта.

– Главная проблема в российском спорте? Нас до соревнований не допускают. Три года уже не принимаем участия в международных соревнованиях – вот главная проблема. Самое интересное – непонятно, почему? Вроде спорт и политика – разные вещи. Так говорится, но так не делается.

Другие проблемы? Считаю, что у всех спортсменов нормальные условия труда. Фигуристы имеют сколько угодно льда.

– То есть после нашего возвращения проблем не будет?

– Как не будет? Нас не было три года – мы без судей, без никого. Как проблем не будет? Мы все будем решать по мере поступления. Нам главное – сохранить свою форму и хорошее состояние, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова, чьи слова цитирует Sport24.

«Уже прошло три года, кошмар. Но мы выдерживаем, все видели наш чемпионат. Тот, кто видел чемпионат, никогда не забудет. Это зрелище меня потрясло, а я повидала много, у меня 55 лет тренерского стажа.

Очень тяжелый опыт – не хватает международных соревнований. Ребят очень жалко. Многие из них могли стать чемпионами мира и Европы. Что могла бы пожелать нашему фигурному катанию? Терпения.

Если мальчик, который выиграл чемпионат Европы, говорит, что вряд ли ему бы удалось быть первым, если бы были российские фигуристы, то это о чем-то говорит. И так по всем видам. Но нам легко не будет, когда мы выйдем. Мы должны быть сильно лучше, быть недосягаемыми, поэтому мы стараемся», – приводит слова Тарасовой ТАСС. 

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoТатьяна Тарасова
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Тарасова о возвращении Сизерона в спорт: «Интересно будет увидеть, что получится. Он очень одаренный человек»
3вчера, 21:21
Бестемьянова о дуэте Фурнье-Бодри – Сизерон: «Это очень рискованно для Гийома, но не для Лоранс. Для нее это прекрасная возможность покататься с фантастическим партнером»
5вчера, 21:14
Алексей Мишин: «Я думаю, что наше фигурное катание не только выдерживает отстранение, но и прогрессирует»
11вчера, 20:45
Рудковская о победах Костылевой и Сарновского в финале Гран-при России среди юниоров: «Придется раскошелиться фее-крестной!»
46вчера, 20:40
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Метелкина и Берулава победили в парах, Голиченко и Даренский – 2-е, Ариано-Кент и Лалиберте-Лоран – 3-и
19вчера, 18:53
Тарасова о словах Тутберидзе про судейство: «Не спорю с Этери Георгиевной, но мое мнение, что Костылевой поставили мало»
157вчера, 18:45
Аверина и Соловьев, Волосожар и Крестин победили в «Народном Ледниковом периоде»
10вчера, 18:38
Плющенко об олимпийском отборе: «Отправил бы Дикиджи, Игнатова – запасным. По девочкам – Фролову, второй – Муравьеву. Это где-то и шутка, и где-то не шутка»
113вчера, 17:16
Плющенко о Муравьевой: «Где-то были трудности с травмами, с состоянием. Тоже нужно пройти и преодолеть»
17вчера, 17:10
Плющенко о выступлении сына на Мемориале Жука: «Ехали не за местом. Мы знаем на сегодняшний день свое место, и он это прекрасно понимает»
25вчера, 17:03
Ко всем новостям
Последние новости
Мария Фефелова: «Провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели»
28 февраля, 14:34
Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»
727 февраля, 14:16
Лим Ын Су: «Были дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути»
927 февраля, 08:31
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
526 февраля, 20:28
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
923 февраля, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
523 февраля, 08:49
Ирина Роднина: «Нужно ли нам возвращение западных брендов? Здесь нужно отталкиваться от общих выгоды и интереса. Лично я не страдала ни по одному из них»
921 февраля, 19:55
Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и
20 февраля, 13:35
Медведева о возможной тренерской карьере: «Не зарекаюсь, что никогда. Пока что я в роли навигатора»
4716 февраля, 11:00
Екатерина Рыбакова: «В январе не стало моего папы, поэтому морально было очень тяжело. Большое спасибо моему партнеру и тренерам, которые поддерживали и смогли подготовить к турниру»
316 февраля, 10:35