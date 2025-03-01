Татьяна Тарасова назвала главную проблему российского спорта.

– Главная проблема в российском спорте? Нас до соревнований не допускают. Три года уже не принимаем участия в международных соревнованиях – вот главная проблема. Самое интересное – непонятно, почему? Вроде спорт и политика – разные вещи. Так говорится, но так не делается.

Другие проблемы? Считаю, что у всех спортсменов нормальные условия труда. Фигуристы имеют сколько угодно льда.

– То есть после нашего возвращения проблем не будет?

– Как не будет? Нас не было три года – мы без судей, без никого. Как проблем не будет? Мы все будем решать по мере поступления. Нам главное – сохранить свою форму и хорошее состояние, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова , чьи слова цитирует Sport24.

«Уже прошло три года, кошмар. Но мы выдерживаем, все видели наш чемпионат. Тот, кто видел чемпионат, никогда не забудет. Это зрелище меня потрясло, а я повидала много, у меня 55 лет тренерского стажа.

Очень тяжелый опыт – не хватает международных соревнований. Ребят очень жалко. Многие из них могли стать чемпионами мира и Европы. Что могла бы пожелать нашему фигурному катанию? Терпения.

Если мальчик, который выиграл чемпионат Европы, говорит, что вряд ли ему бы удалось быть первым, если бы были российские фигуристы, то это о чем-то говорит. И так по всем видам. Но нам легко не будет, когда мы выйдем. Мы должны быть сильно лучше, быть недосягаемыми, поэтому мы стараемся», – приводит слова Тарасовой ТАСС.