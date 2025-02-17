  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алина Горбачева: «Какие же есть злые у нас журналисты и фанаты! Я желаю Аделии Петросян только здоровья, как и другим спортсменам»
77

Алина Горбачева: «Какие же есть злые у нас журналисты и фанаты! Я желаю Аделии Петросян только здоровья, как и другим спортсменам»

Алина Горбачева заявила, что желает Аделии Петросян только здоровья.

Ранее Горбачева и ее тренеры сделали репост сторис, в которой Алину назвали главной претенденткой на замену Петросян в случае травмы Аделии. 

«Какие же есть злые у нас журналисты и фанаты! Люди, если вы видите в каждом репосте негатив, то негатив внутри вас!

Я желаю Аделии только здоровья, как и другим спортсменам. Пройдя через множество травм, никогда и никому не пожелаешь травмироваться. Как вообще можно такое говорить? Я верю в Бога, верю в судьбу и в бумеранг тоже верю. 

А еще я катаюсь, потому что люблю фигурное катание и очень люблю выступать на соревнованиях. Мне очень приятно, что люди считают меня вторым номером в России, но давайте не будем забывать, что на ЧР я стала третьей. 

Фигурное катание для меня – это не путь к Олимпиаде, это просто моя жизнь! Я люблю кататься и буду кататься, пока позволит здоровье. 

Бессмысленно доказывать, что несет в себе точный перевод этого поста с английского, у каждого будет своя правда. Хотя «stay healthy» максимально сложно перевести как «желаю травмы». 

Аня (Фролова) поделилась безобидной историей, как Аделия просила ее побыстрее выйти со льда, – сделали скандал. Я репостнула сториз о том, что не буду сдаваться вне зависимости от ОИ и еще много лет, – снова скандал. Может, хватит?» – написала Горбачева

ФОТО 

«Мы надеемся, что Аделия будет здорова, но безумные вещи случаются». Горбачева и ее тренеры репостнули сторис, в которой Алину назвали главной претенденткой на замену Петросян

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Алины Горбачевой
Алина Горбачева
женское катание
logoАделия Петросян
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мы надеемся, что Аделия будет здорова, но безумные вещи случаются». Горбачева и ее тренеры репостнули сторис, в которой Алину назвали главной претенденткой на замену Петросян
357сегодня, 17:03
«Хотелось выиграть триумфальнее. Хотя бы приличнее». Победа с ошибкой для Петросян – не победа
111вчера, 23:20
Наталья Бестемьянова: «Очень удивила Петросян, думала, после перекидного не сможет собраться, но она взяла и выдала еще лучше. Легендарная спортсменка!»
40вчера, 19:11
Рекомендуем
Главные новости
Попова об участнике олимпийского отбора: «Если бы меня спросили после чемпионата России, я бы сказала — Дикиджи, если после финала Гран-при — Гуменник»
9сегодня, 20:31
Мария Касумова: «Синицына закончила соревнования на хорошей ноте. Заявку на шоу‑турнир подали, есть интересная идея»
3сегодня, 19:19
Бестемьянова о дисквалификации Валиевой: «Это трагедия спортсменки. Камила очень талантливый человек, обидно, что так произошло»
17сегодня, 19:01
Шоу Медведевой пройдет в мае в Монголии. Она выступит продюсером и участницей
82сегодня, 17:51
«Мы надеемся, что Аделия будет здорова, но безумные вещи случаются». Горбачева и ее тренеры репостнули сторис, в которой Алину назвали главной претенденткой на замену Петросян
357сегодня, 17:03
Олег Татауров: «Дикиджи — молодец, за все боролся, все мог. Я очень доволен сезоном, хоть он еще и не подошел к концу»
13сегодня, 16:02
Тутберидзе и Глейхенгауз поставят Медведевой показательный номер
204сегодня, 15:26
Бестемьянова о том, кто должен отбираться на Олимпиаду: «Нужно составить таблицу значимых выступлений – этапы Гран-при, ЧР, финал. Можно прыжковый турнир включить»
137сегодня, 13:05
Татауров о перспективах Дикиджи выступить на отборе к ОИ: «Пусть решает федерация. Все лидеры нашего фигурного катания достойны поехать на отборочный турнир»
41сегодня, 12:51
Расписание трансляций чемпионата четырех континентов в Сеуле: там выступят Самоделкина, Лью, Хигучи, Шайдоров, Миура, Гейниш и Чигирев, Чок и Бейтс
21сегодня, 12:06
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева о возможной тренерской карьере: «Не зарекаюсь, что никогда. Пока что я в роли навигатора»
45вчера, 11:00
Екатерина Рыбакова: «В январе не стало моего папы, поэтому мне было морально очень тяжело. Большое спасибо моему партнеру и тренерам, которые поддерживали и смогли подготовить к турниру»
3вчера, 10:35
Татьяна Тарасова: «Мишина и Галлямов катаются безошибочно. Это наша надежда на Олимпийские игры»
1вчера, 10:00
Журова сравнила допинг-дела Валиевой и Синнера: «Мы понимаем, что это предвзятое отношение не просто к России, а к отдельным спортсменам»
215 февраля, 14:40
Петр Чернышев и его 6-летняя дочь выступили с номером, посвященным Анастасии Заворотнюк
15 февраля, 13:35
«Проехали с удовольствием, хорошим настроением и кайфом». Миронова и Устенко о 3-м месте в ритм-танце
115 февраля, 09:47
Энберт о финале Гран-при России: «Выступают сильные спортсмены, которые вполне конкурентоспособны не только на европейском уровне, но и на мировом»
15 февраля, 09:32
Александр Акимов: «Подготовка к финалу Гран-при России пошла не по плану – в последний тренировочный день получил нелепую травму ноги»
14 февраля, 12:37
Алена Леонова: «Под руководством Сихарулидзе фигурное катание в России будет только процветать. Он знает все нюансы этого вида спорта»
1213 февраля, 14:33
Министр спорта Красноярского края: «Принимать финал Гран-при – это почетно и статусно. Готовы претендовать на проведение соревнований в новых форматах»
13 февраля, 14:09
Рекомендуем