Алина Горбачева: «Какие же есть злые у нас журналисты и фанаты! Я желаю Аделии Петросян только здоровья, как и другим спортсменам»

Алина Горбачева заявила, что желает Аделии Петросян только здоровья.

Ранее Горбачева и ее тренеры сделали репост сторис, в которой Алину назвали главной претенденткой на замену Петросян в случае травмы Аделии.

«Какие же есть злые у нас журналисты и фанаты! Люди, если вы видите в каждом репосте негатив, то негатив внутри вас!

Я желаю Аделии только здоровья, как и другим спортсменам. Пройдя через множество травм, никогда и никому не пожелаешь травмироваться. Как вообще можно такое говорить? Я верю в Бога, верю в судьбу и в бумеранг тоже верю.

А еще я катаюсь, потому что люблю фигурное катание и очень люблю выступать на соревнованиях. Мне очень приятно, что люди считают меня вторым номером в России, но давайте не будем забывать, что на ЧР я стала третьей.

Фигурное катание для меня – это не путь к Олимпиаде, это просто моя жизнь! Я люблю кататься и буду кататься, пока позволит здоровье.

Бессмысленно доказывать, что несет в себе точный перевод этого поста с английского, у каждого будет своя правда. Хотя «stay healthy» максимально сложно перевести как «желаю травмы».

Аня (Фролова) поделилась безобидной историей , как Аделия просила ее побыстрее выйти со льда, – сделали скандал. Я репостнула сториз о том, что не буду сдаваться вне зависимости от ОИ и еще много лет, – снова скандал. Может, хватит?» – написала Горбачева .

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«Мы надеемся, что Аделия будет здорова, но безумные вещи случаются». Горбачева и ее тренеры репостнули сторис, в которой Алину назвали главной претенденткой на замену Петросян