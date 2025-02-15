Авербух о Соловьеве и Дине Авериной: «Очень рад за ребят. Они идеально подходят друг другу – утонченные, искренние, светлые»
Фигурист, олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире Соловьев сделал предложение Авериной – 18-кратной чемпионке мира по художественной гимнастике. Они вместе выступают в шоу «Ледниковый период».
«Очень рад за ребят. За то, что их отношения развиваются. Мне кажется, они идеально подходят друг другу: утонченные, искренние, светлые ребята. Пожелаю им, чтобы они хранили эти трепетные чувства, которые у них зародились во время совместной работы.
Уже сегодня ребята будут выступать в Ярославле на моем шоу вместе. Жизнь идет, она продолжается, я очень ряд за Дину и за Диму. Эти «два Д», как мы их называли с самого начала, соединились.
Желаю долгих, долгих отношений, и, главное, хранить свою любовь: это очень важно и в наше время, и вообще всегда», – сказал хореограф и продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух.
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