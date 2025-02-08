Алена Леонова: «Однополые дуэты – это разовая история чисто для шоу-программ. Это никак не может вписываться в соревнования»

Алена Леонова считает, что выступления однополых дуэтов возможны только в шоу.

Ранее француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл представили совместный номер на шоу Art on Ice в Швейцарии.

«Однополые дуэты – это разовая история чисто для шоу-программ, для фана, челленджей. Но это никак не может вписываться в соревнования и считаться частью нашего вида спорта.

Я не думаю, что это нужно в официальных соревнованиях. Однополые дуэты противоречат парному катанию. В парном катании должны быть мужчина и женщина.

Уже есть синхронное катание, где катаются несколько девушек вместе, но, извините меня, это совсем другая история, и этот вид не в олимпийской программе. По мне, однополые дуэты неэстетичны», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012.

Пападакис и Хаббелл представили совместный номер на шоу Art on Ice