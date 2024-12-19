Владислав Дикиджи: «Может быть, попробую четверной аксель на прыжковом турнире. В последний раз заходил перед Казанью, парочку попыток – упал»

Дикиджи заявил, что может исполнить четверной аксель на прыжковом турнире.

Фигурист занимает третье место после короткой программы на чемпионате России с 96,28 баллами.

«Может быть, попробую четверной аксель на прыжковом турнире. 50 на 50. Вставить в программы? Надо обсуждать. В последний раз заходил перед Казанью (этап Гран-при России в Казани – Спортс). Парочку попыток. Упал.

Надо напрыгивать в конце сезона. Хотелось бы наработать этот прыжок, но он отнимает много сил. Резоннее сделать 4-5 четверных», – сказал Владислав Дикиджи после проката.