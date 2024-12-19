Тарасова о Кагановской и Некрасове: «Не могу сказать, что пара технически хороша. Здоровый парень, неужели два оборота нельзя обернуться?»
Тарасова раскритиковала танцевальный дуэт Кагановская – Некрасов.
На чемпионате России Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли в ритм-танце пятое место с 79,72 баллами.
«Старались. Но не могу сказать, что пара технически хороша. В трех метрах от меня делали твиззл. Здоровый парень, неужели два оборота нельзя обернуться?
Зачем тогда ты ходишь каждый день на тренировки? Что такое? Что за психоз? Непонятно», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.
Паутина наших танцев на льду: оценки порой растут не из-за мастерства, а потому что надо
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
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