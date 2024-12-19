Тарасова о Кагановской и Некрасове: «Не могу сказать, что пара технически хороша. Здоровый парень, неужели два оборота нельзя обернуться?»

Тарасова раскритиковала танцевальный дуэт Кагановская – Некрасов.

На чемпионате России Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли в ритм-танце пятое место с 79,72 баллами.

«Старались. Но не могу сказать, что пара технически хороша. В трех метрах от меня делали твиззл. Здоровый парень, неужели два оборота нельзя обернуться?

Зачем тогда ты ходишь каждый день на тренировки? Что такое? Что за психоз? Непонятно», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.

Паутина наших танцев на льду: оценки порой растут не из-за мастерства, а потому что надо