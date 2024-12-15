Навка о дочери: «Она талантливее меня. Тренеры про нее говорят: Надя, не знаю, будешь ли ты чемпионкой, но что будешь тренером чемпионов – 100%»

Татьяна Навка считает свою 10-летнюю дочь-фигуристку талантливее себя.

– Надя Пескова – родилась чемпионкой? Часто ты ее на тренировки возишь?

– Знаешь, как говорят про нее тренеры? Надя, я не знаю, будешь ли ты чемпионкой, но что будешь тренером чемпионов – 100%. Это тот случай, когда талант бежит впереди ее работоспособности. Пока что.

Она настолько талантлива, талантливее меня, правда. В харизме, в чувстве позы. У нее потрясающее качество – плюс старт: если она прыгает этот прыжок, то всегда делает его на соревнованиях. Я то же самое. Если я прыгала тройной сальхов, могла его прыгнуть один раз за всю тренировку, то на соревнованиях всегда прыгала. Такое у нее есть в характере.

Она постоянно что-то себе придумывает: то ножка болит, то ручка болит. И меня это, конечно, пугает.

Но я вижу, как сейчас, 10 лет наступило, она прям взрослеет. Я знаю, что Надя не будет смотреть эту передачу, она у нас поздно проходит. Могу рассказать, чем я ее держу, за рычажки дергаю.

Говорю: ну Надь, раз у тебя все болит, ну все, «Щелкунчик» будет выступать – выбери девочку из подружек. Она: нет, я буду кататься сама, никто не будет кататься.

Таким образом она идет… Звонок: мам, у меня температура, голова, давление. В 10 лет она идет в медпункт, меряет давление. Это смешно, мило. Но потом, после разговора о «Щелкунчике» давление успокаивается, это все проходит, и мы тренируемся, – сказала олимпийская чемпионка по танцам на льду Навка в подкасте «Произвольная программа».