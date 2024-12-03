Букин о допуске россиян: «Сейчас это просто рассуждения, а рассуждения ни к чему не приводят. Мы хотим, мы надеемся»
Иван Букин надеется на допуск российских фигуристов к соревнованиям.
Букин – пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду вместе с Александрой Степановой. С весны 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
– Международная федерация плавания (World Aquatics) уже допустила российских пловцов в нейтральном статусе. Как вы думаете, допустит ли ISU нас в следующем сезоне?
Степанова: Ничего не знаем. Мы уже столько передумали.
Букин: Сейчас нет никаких разговоров об этом, нет никаких предпосылок, так что мы будем ждать официальную информацию. Только по ней уже будем как‑то комментировать, потому что сейчас это просто рассуждения, а рассуждения ни к чему не приводят. Мы хотим, мы надеемся. А уже решают те люди, которые отвечают конкретно за это.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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